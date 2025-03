El Ayuntamiento de Toledo actuará en las riberas del Tajo “cuando la situación de las zonas inundadas lo permita”

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, visitará hoy con los técnicos municipales las riberas del Tajo que han quedado anegadas tras las lluvias y los desembalses aguas arriba. El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco señala la intención del Ayuntamiento de Toledo de intervenir en la senda ecológica. No obstante, “no se podrá hacer hasta que pase un poco de tiempo”.

A preguntas de los medios durante la presentación de la segunda edición del programa ‘Tiempo Greco Toledo’, Velasco ha afirmado que la inspección municipal se realizará entre Safont y el Puente de Alcántara y desde la zona del embarcadero hasta las casetas de las piraguas de la senda ecológica.

“Tendremos que intervenir en la senda ecológica una vez que se pueda llevar a cabo” ha afirmado; si bien no ha especificado cuándo se podrá proceder a la limpieza. “Cuando una zona permanece inundada un determinado número de días, aunque parezca que ya no tiene agua en superficie, es una zona en la que no se puede actuar hasta que pase un poco de tiempo”, ha añadido.