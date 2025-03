Conceso, el toledano con síndrome de Down que ha conquistado a Broncano en 'La Revuelta': "Te quiero, David"

Conceso, usuario de Down Toledo, en 'La Revuelta'.

El programa 100 de 'La Revuelta' de este jueves tuvo un protagonista con el que nadie contaba. Además del cómico Berto Romero, a quien David Broncano tenía como invitado, en la escaleta se coló un toledano que desde el primer momento se metió al público y al presentador en el bolsillo por su carisma y su simpatía.

Conceso, usuario de la asociación Down Toledo y trabajador de su taller ocupacional, acudió al programa de Televisión Española junto a su compañero con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra este viernes, 21 de marzo y no perdió la oportunidad de hacer un obsequio a Broncano.

"Tengo una cosa para ti", arrancó diciendo Conce, diminutivo con el que sus allegados le conocen. En ese momento, Broncano hizo de sus típicas bromas preguntando por si el regalo consistía en una servilleta usada que había en la bolsa. "A ti, no", le contestó en respuesta a la pregunta de si todo formaba parte de una broma.

Mañana, viernes 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down 🫶🏻



Todo unos verdaderos máquinas Conceso y Álvaro, han tenido que venir en el programa 100 para protagonizar uno de los mejores momentos. #LaRevuelta pic.twitter.com/kaLJTtxh5d — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 20, 2025

En ese momento, Conce sacó de la bolsa un dibujo hecho por una de sus compañeras de la asociación y una taza que él mismo había personalizado en el taller donde trabaja con el logo de 'La Revuelta'. "Tú sabe lo que hago yo con las tazas", le contestó Broncano, en alusión a su costumbre de romperlas contra el suelo o la pared.

"Lo sé", contestó Conce, quien le aseguró que se había marcado el "reto" de que conservara intacto su regalo aunque fuera "para desayunar". "Si quieres hacerlo bien, hazme caso, por favor", le espetó.

Entre los aplausos del público, Broncano se dirigió en ese momento a Álvaro, que ya había conquistado uno de los sitios más preciados del programa, la piscina de bolas. Al contrario que Conce, él animó al presentador a cumplir con su rito y hacer trizas la taza.

La solución para contentar a ambos la propuso el propio Broncano. Primero rompió la taza que usa habitualmente para beber agua y así poder utilizar la que le acaban de regalar con ese cometido.

Ante este gesto, Conce no pudo reprimir su agradecimiento: "Te quiero mucho, David". Esta muestra de cariño fue devuelta por el conductor del programa que bajó del escenario para fundirse en un abrazo con él.

Se da la circunstancia de que entre las múltiples facetas que cultiva Conce también se encuentra la de haber participado en varios spots publicitarios como actor.

De hecho, su última actuación ha sido en la campaña 'Tan como tú' que Down España ha lanzado estos días con motivo de la celebración de este 21 de marzo.