Los senadores del PP de Toledo piden un plan para que el AVE a Toledo y Talavera de la Reina esté listo en 2030

Los senadores del Partido Popular por la provincia de Toledo, Carmen Riolobos, Vicente Tirado, Israel Pérez y Miguel Ángel de la Rosa, han anunciado que van a exigir al Gobierno de España, a través de una moción y una pregunta oral en el Senado, un plan de acción "que contemple qué se va a hacer hasta el año 2030 para finalizar el AVE Madrid-Lisboa, en el tramo pendiente de España, que va de Toledo a Talavera de la Reina y Navalmoral de la Mata", ha explicado Riolobos.

Una iniciativa que ha apoyado el presidente provincial del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha calificado de "inadmisible" el retraso del AVE, una infraestructura que ha recordado que es "primordial para el futuro de la provincia, de la ciudad de Toledo, de Talavera de la Reina y de su comarca", incidiendo además en la importancia de que el AVE a Lisboa pase por la ciudad de Toledo, porque cualquier otra alternativa "sería solo un parche que no contenta nadie y, desde luego, no sería un AVE", ha informado el PP en nota de prensa.

En este sentido, Riolobos ha asegurado que "desde el PP no nos vamos a conformar con un acuerdo que no pone una fecha final, tras la Cumbre Hispano-Lusa del pasado 23 de octubre en Faro (Portugal)". "Ni no nos vamos a conformar con una nota de prensa que dice que vamos a tener ‘velocidad alta’ y que parece que se refiere a la electrificación y no tanto al AVE Madrid-Lisboa, como tampoco nos vamos a conformar con que nos quieran engañar", ha remarcado.

La senadora ha declarado que, en un tema tan importante para España, y muy especialmente para la provincia de Toledo, "necesitamos datos concretos, un plan de acción y compromisos reales con fechas y con presupuesto", porque después de esa cumbre "hemos visto dos tipos de declaraciones contradictorias, por un lado el acuerdo firmado por los dos gobiernos, donde no hay ningún compromiso en la finalización del AVE Madrid-Lisboa en el 2030, y la nota de prensa del Gobierno de España insistiendo en que tendríamos alta velocidad para el 2030", ha explicado.

Riolobos ha insistido en que "necesitamos un plan urgente, donde queden claros los pasos que se van a dar para finalizar el AVE Madrid-Lisboa y, especialmente, el tramo que va de Toledo a Talavera y Navalmoral, y que concrete, porque ya es urgente, la terminación del estudio informativo de la declaración de impacto ambiental", para que elaboren los proyectos constructivos y que se establezcan plazos para la licitación, ejecución y la finalización de las obras en 2030.

Fijar una fecha

En este sentido, ha lamentado que "ha sido decepcionante que en la Cumbre Hispano-Lusa no se fijara una fecha concreta de finalización, como un compromiso formal entre los dos gobiernos. Y estamos a la espera de que el acto de ejecución o decisión de implementación, que se tiene que elaborar en una comisión permanente entre los dos gobiernos concluya, con la fecha que hemos planteado y que estamos convencidos de que la Comisión Europea tendrá que exigir".

Además, ha reclamado al Gobierno de España que concrete en qué consiste su compromiso de "velocidad alta para el 2030", con "una explicación clara de los tiempos de recorrido entre Madrid, Extremadura y Lisboa", porque "no queremos trampas y nos tememos lo peor, que con ese compromiso de ‘velocidad alta’ quieran vendernos por AVE lo que en realidad sería solo un tren electrificado entre Humanes y Talayuela, pero con vías del siglo XVIII o del siglo XIX".

Por todo ello, Riolobos ha detallado que "vamos a formular una pregunta oral en comisión al ministro, para que aclare los términos del acuerdo con Lisboa y su compromiso con este AVE, así como una moción en la Comisión de Transportes para que el Gobierno presente de inmediato un plan de acción que incluya plazos y qué se va a hacer en cada uno de ellos, además del dinero a presupuestar hasta el 2030", porque "sino todo lo que han dicho se quedará en aguas de borrajas".

Por último, la senadora del PP por la provincia de Toledo ha recordado que "también seguimos exigiendo el soterramiento del AVE a su paso por Talavera de la Reina, en los mismos términos en los que se está haciendo en Bilbao o en las ciudades de Cataluña", porque "no nos podemos conformar con declaraciones que valen lo mismo que las mentiras que nos han dicho hasta ahora".