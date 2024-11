La polémica viaja en 'tuk-tuk' en Toledo: el Gobierno municipal acusa a los ediles del PSOE de practicar "política de titulares"

El portavoz del equipo municipal de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha aprovechado la rueda de prensa en la que informa de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local para lanzar una diatriba contra el grupo municipal socialista al que ha acusado de hacer una “política de titulares” con la que busca “engañar a los ciudadanos”.

“Pido a los concejales socialistas que sean más sensatos, serios y responsables cuando hacen oposición, aunque es complicado porque es un grupo que está sin unir, desligado y, además, se encuentran enfadados entre ellos”, aseguró el portavoz municipal que considera que “no saben hacer política al quedarse físicamente sin quien les mandaba, aunque ahora les mande desde de Zocodover o desde la plaza cercana a la oficina de Correos”. “Mientras no hagan política seria en este ayuntamiento, tenemos un problema importante con la oposición”, zanjó Alcalde.

La polémica saltó este martes después que el grupo municipal socialista colgara un tuit en el que denunciaban que el “tuk-tuk de un amigo del alcalde" está circulando por Toledo sin regulación. "¿Si algún hotel más, restaurante u otra empresa quiere montar este negocio se lo vais a permitir?, ¿éste es vuestro Plan de Movilidad”, aseguraba la publicación en redes sociales que, posteriormente, fue borrada.

Juan José Alcade, portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo. Javier Longobardo

"Acusaciones gratuitas"

Esta acusación fue contestada en la misma red social por el propio Juan José Alcalde que pedía a los socialistas “que antes de acusar de manera gratuita y buscar un titular deberían informarse”.

Para sostener esta afirmación en el tuit publicaba un escrito firmado por el que fuera concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana en la pasada legislatura, Juan José Pérez del Pino, en el que se manifiesta que los ‘tuk-tuk’ “pueden desplazarse libremente por las zonas abiertas al tráfico”.

Antes de acusar de manera gratuita y buscar un titular, hay que informarse ¿Os suena quién firma el permiso?¿También era amigo del empresario vuestro concejal del PSOE de movilidad de vuestro gobierno ?

Trabajar un poco, no engañéis. Toledo y los toledanos os lo agradeceremos pic.twitter.com/XWlELlnOqA — juanjo alcalde (@AlcaldeJuanjo) November 5, 2024

El documento, que está fechado el 12 de mayo de 2023, pocos días antes de las últimas elecciones municipales, sólo pone objeciones a una de las cuatro rutas propuestas puesto que los vehículos pretendían recorrer el paseo del Tránsito hacia Reyes Católicos y Puerta del Cambrón, cuando ese sentido sólo estaba permitido para los vecinos de la zona.

“Os suena quién firma el permiso? ¿También es amigo del empresario el concejal de Movilidad de vuestro gobierno? Trabajad un poco y no engañéis. Toledo y los toledanos os lo agradeceríamos”, se pregunta retóricamente Alcalde, que acusa a los socialistas de “frívolos” y de “practicar la política del quita y pon”. “Digo una cosa por si cuela y cuando veo que me equivoco y me dan un zasca, lo retiro. Lo que deberían hacer es pedir perdón”, concluía el portavoz del equipo de Gobierno.

Respuesta del PSOE

Los socialistas, que han reiterado hoy su oposición a que circulen ‘tuk-tuk’ por las que calles del Casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, explican que borraron su tuit “a petición del empresario que gestiona la empresa de estos vehículos turísticos”, pero “en ningún caso porque se publicara la respuesta a la petición de autorización cursada por el interesado”.

Tuit publicado por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo que luego borró.

Además, los socialistas subrayan que el documento firmado por Pérez del Pino no dice que se autorice la movilidad del ‘tuk-tuk’ en Toledo, sino que explica que “la parte administrativa del Ayuntamiento no es nadie para no dejar circular a este tipo de vehículos por las calles de Toledo”.

“Lo que sí indica de manera perentoria es que no se permite que el ‘tuk-tuk’ circule por la zona de la Judería, en la dirección paseo del Tránsito-Puerta del Cambrón”, concluyen.

Por último, el Grupo Municipal Socialista anuncia que ha solicitado al Ayuntamiento el expediente de los ‘tuk-tuk’ para conocer “si el actual equipo de Gobierno le ha concedido algún tipo de permiso o licencia”.

En este sentido, recomiendan al equipo de Gobierno que tenga en cuenta “la postura de los vecinos y vecinas del Casco Histórico, que se oponen a que existan y proliferen los ‘tuk-tuk’ en la ciudad como quedó registrado en el pasado Consejo de Participación del barrio”.