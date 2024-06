Los famosos 'tuk tuk' llegan a Toledo: recorridos de una hora para cuatro personas

Hoy en día existen muchas formas de desplazarse por las ciudades, y también de conocerlas. Cada vez que visitamos un lugar nuevo, intentamos aprender todo sobre él y no dejarnos ningún rincón sin recorrer. Hay muchas formas de hacerlo, pero una se ha puesto especialmente de moda durante los últimos años.

Su nombre es 'tuk tuk' y puede que algunos aún no lo conozcan, pero seguro que gran parte no se han resistido a probarlos. Para quienes no sepan de ellos, se trata del medio de transporte por excelencia en Sri Lanka. Es un vehículo de tres ruedas propulsado por un motor de gasolina que se utiliza, sobre todo, en las localidades más turísticas.

Estos carricoches, que tienen un funcionamiento turístico y se utilizan para hacer recorridos de una forma cómoda y accesible, acaban de aterrizar en Toledo por primera vez, aunque por el momento tan solo hay dos disponibles en la ciudad.

Vehículos 100 % eléctricos

Los 'tuk tuk' han llegado a la capital castellano-manchega de la mano de Eco Hotel Toledo, dentro de su política para fomentar la sostenibilidad. Estos vehículos son 100 % eléctricos y no producen ningún ruido, por lo que eliminan cualquier tipo de contaminación.

En concreto, los artífices de este proyecto son Rafael Carmena, creador del Hotel Entre Dos Aguas; y el empresario Alberto Arellano, conocido por su dilatada experiencia en el cuidado de personas mayores en su residencia en Guadamur.

Ambos pusieron en marcha hace dos años el Eco Hotel Toledo y ahora se han embarcado en esta nueva aventura que aúna turismo, ecología y accesibilidad. "Si algo nos han transmitido los visitantes del Eco Hotel desde su apertura, es la dificultad que tienen las personas de conocer la ciudad a pie debido a la complejidad del recorrido, sus cuestas y extensión. Hoy, con este nuevo servicio, lo tendrán un poquito más fácil", ha señalado Carmena.

Características del servicio

Cabe destacar que los 'tuk tuk' solo van a transitar por los lugares donde la movilidad esté permitida y nunca por calles peatonales. Asimismo, su recorrido tendrá una duración de 50 minutos a 1 hora.

Su salida se realizará desde la puerta del Eco Hotel, para un máximo de 4 personas por vehículo, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda y simpática de visitar la ciudad.