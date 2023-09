Talavera explica el grave parón de los Jardines del Prado y acusa del "desastre" a la exalcaldesa

El sorprendente y llamativo "parón" durante todo el verano de las obras de reforma de los emblemáticos Jardines del Prado de Talavera es uno de los asuntos recurrentes de los que más se habla entre los talaveranos en las últimas semanas, entre el malestar, la ironía y hasta el escándalo. El aspecto que presenta actualmente el parque más importante de la ciudad, unos jardines de estilo francés que datan de 1928 y están declarados Bien de Interés Cultural, es realmente lamentable y mucha gente se viene preguntando los motivos del parón del proyecto y qué está pasando entre el actual equipo de gobierno que preside el popular José Julián Gregorio y el anterior de la exalcaldesa socialista Tita García.

La respuesta oficial a esta notable inquietud entre los talaveranos ha llegado este miércoles en forma de comparecencia de prensa del primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, David Moreno, de Vox, que ha explicado la versión oficial de los hechos del equipo de gobierno y ha acusado a Tita García del "desastre ambiental" perpetrado en los jardines y la tala de 287 árboles en medio de las protestas de muchos vecinos de Talavera.

Para empezar su explicación, el concejal responsable ha dejado claro que la obra del Prado “es la principal preocupación de este equipo de Gobierno, que desde el primer día ha intentado poner solución al desastre ambiental que había desarrollado el anterior gobierno socialista, que conllevó la tala de más de 287 árboles”. Según Moreno, el anterior equipo del PSOE taló muchos árboles sanos “simplemente para modificar alineaciones, así como también se arrancó gran parte de los mini setos y de la flora que constituía el jardín francés que dio la condición de BIC a los jardines".

“Ante este desastre y esa mala gestión y los retrasos que acumulaba la obra nos pusimos a reunirnos con la empresa contratista, algo que no hemos dejado de hacer”, ha dicho el primer teniente de alcalde, quien ha asegurado que las obras llevaban ralentizadas desde el mes de marzo, abril y mayo “con apenas 3 trabajadores” y la empresa presentó un escrito de paralización de obras “cuatro días antes” de que comenzase la andadura del nuevo Gobierno municipal, “pero que previamente llevaban ya tres meses con las obras prácticamente ralentizadas”.

“El equipo de gobierno de Agustina García intentó engañar a los talaveranos desde el principio”, ya que puso carteles en todas las vallas diciendo que era una rehabilitación integral de los Jardines del Prado, “cuando no era así, ya que se actuaba sobre el arbolado y sobre el ajardinado, pero no todo el recinto, no se sustituía el adoquinado y no se modificaba gran parte de las instalaciones tanto de riego como de alcantarillado”, ha dicho Moreno.

Los costes

David Moreno ha explicado que el equipo de Gobierno comienza a tener reuniones con la empresa contratista “y lo primero que nos dice es que poder terminar las obras costaría 1.885.000 euros más IVA", y ello “teniendo en cuenta que el precio de adjudicación es 1.020.245 euros IVA incluído, “por lo que estamos hablando de más del doble de lo que fueron adjudicadas”. Por esta razones, ha dicho el concejal, “exigimos y pedimos a la empresa que empiece a justificar esos sobrecostes, y sus argumentos han sido que tenían en tramitación un proyecto desde febrero de modificación de 407.000 euros, que incumple la reserva de crédito porque la superaba".

Los técnicos municipales han ido asesorando y comprobando las diferentes versiones que han ido presentando tanto el contratista como la dirección de obra, y esa cantidad, según han ido avanzando las reuniones, de 1.885.000 euros más IVA, ha ido bajando a 1,6 millones. Por parte del equipo de Gobierno y de los técnicos municipales "les hemos transmitido que el máximo de reserva de crédito para la finalización de las obras en conformidad con el proyecto eran 1.270.000 euros".

La última reunión, según el concejal, ha tenido lugar este mismo lunes, 4 de septiembre, “y todavía había contradicciones entre el presupuesto de finalización de obras de la empresa contratista y la dirección de obras, dado que el presupuesto todavía se incrementa muy considerablemente y que superaba el millón y medio".

Moreno ha dejado claro que “las justificaciones de esos incrementos por parte de la empresa contratista se deben a modificaciones y órdenes directas de la ex alcaldesa Agustina García, que se ha creído que los Jardines del Prado eran su jardín privado”. Moreno ha opinado que la ex regidora intentó hacer obras “que fuesen su obra emblemática y lo que ha hecho es dejar a todos los talaveranos sin los jardines, a los que tanto cariño tenemos”.

Hay sobrecostes

Los sobrecostes de esta obra se deben, según David Moreno, a la tala indiscriminada de árboles, “a la modificación del diseño, de las alineaciones y sus setos”, a los que se han sumado otros condicionantes, como no seguir las pautas del proyecto originario “ya que la ex alcaldesa iba dando órdenes sobre esas modificaciones”, algo que como ha reiterado el concejal durante su comparecencia, es lo que ha transmitido el contratista.

“Estamos haciendo un esfuerzo para que esas obras terminen cuanto antes”, ha dicho el edil, que ha dejado claro que “el riesgo de poder perder la declaración BIC comenzó el día que ellos talaron 287 árboles y empezaron a arrancar los setos que formaban parte del jardín francés”, por lo que a su juicio, lo que se ha hecho en los jardines “es una auténtica masacre y somos conscientes de que tenemos que solucionar esta situación”.

Por eso, ha reiterado que el Ayuntamiento ha puesto la totalidad del dinero que nos permite la reserva de crédito que es 1.270.000 euros. Ahora bien “si hay trabajos externos que lo justifiquen mediante facturas y que los técnicos municipales lo puedan estudiar”.

Las cuentas del proyecto

David Moreno ha explicado que el contrato de las obras salió a licitación por un importe de 1.349.847 euros, de los que 1.020.245 corresponden a la adjudicación del proyecto de las obras de los Jardines del Prado y 45.000 euros corresponden a la obra de restauración de la Fuente de las Ranas, “con lo que daría una diferencia de 249.000 euros”, que es la diferencia entre el precio de licitación y la adjudicación "y es el límite que queda todavía como reserva de crédito”. Es lo máximo que permite la ley gastar para la finalización de las obras de los jardines, ha dicho Moreno.

“Ahí es donde radica el problema”, ya que la empresa contratista ha ejecutado obras y dice que para poderlas terminar superará los 1,5 millones de euros más IVA, “y les estamos pidiendo que justifiquen esas demasías”, pero sólo sobre las obras de los Jardines del Prado. El contratista, ha asegurado el concejal, “nos ha hablado de otros gastos, de otras actuaciones encargadas por el gobierno de Agustina García que no tienen cabida dentro de este proyecto, y desde el primer momento se pretendía que se pagasen con cargo a los Jardines del Prado”.

En ese sentido, ha especificado que la contrata “nos ha hablado de otras actuaciones como alumbrados navideños que nada tienen que ver con los Jardines del Prado”, y estamos en la fase de que se cumplan los plazos y que el Ayuntamiento reciba cuanto antes las obras de los jardines. "La realidad es que 249.000 euros es el dinero que tiene de previsión máxima del Ayuntamiento para la finalización de las obras del Prado", tal como explica el propio equipo de gobierno en una nota oficial del Ayuntamiento.

“La empresa es la que tiene paralizadas las obras y la que tiene que cumplir unos plazos que ya ha incumplido con el anterior equipo de Gobierno”, ha indicado Moreno, que ha dejado claro que desde el Ayuntamiento “estamos exigiendo que se inicien los trabajos y que se finalicen en conformidad con el proyecto”. Los contratistas alegan que no pueden terminarlo porque han tenido “órdenes de la anterior alcaldesa de realizar cosas que no estaban en el proyecto y que eso les ha generado unos sobre costes, y eso es lo que están intentando justificar entre la empresa y la dirección de obras”.

“Nosotros estamos intentando desbloquear este tema, pero está siendo muy complicado”, ha aseverado Moreno, que ha explicado que el PSOE había abonado a la empresa antes del cambio de gobierno 335.793 euros en certificaciones de obra, “y la empresa les venía demandando otras dos certificaciones y por eso no avanzaban las obras, ya que tenían retenidas dos certificaciones, la quinta y la sexta, que suman la cantidad de 448.129 euros”. Lo primero que ha hecho el equipo de Gobierno de José Julián Gregorio es “desbloquear esas dos últimas certificaciones y pagarlas a la empresa, que ya ha cobrado el cien por cien de las certificaciones que ha presentado”.

Los serios riesgos

“La empresa tiene la obligación de terminas las obras”, según Moreno, que afirma que han incumplido los plazos por “divergencias con el anterior equipo de Gobierno y es algo que nosotros estamos intentando solucionar y solventar”, pero la empresa contratista será responsable de finalizar esa obra y de entregar los jardines en perfectas condiciones. De lo contrario, ha dicho Moreno “el Ayuntamiento no podrá recepcionar las obras”.

Por otra parte, el Ayuntamiento se enfrenta a la posibilidad de que las obras no se finalicen antes del 30 de noviembre por incumplimiento de la empresa contratista “y por la mala gestión del anterior gobierno de Agustina García”, y se corre el riesgo de perder la subvención EDUSI que alcanza 1 millón de euros. El otro riesgo es perder la declaración BIC de los jardines, “algo que empezó cuando se empezaron a talar los árboles” por la orden de Tita García.

Finalmente David Moreno, ha desmentido a los ediles socialistas y ha asegurado que los empleados municipales no pueden actuar en los Jardines del Prado, “porque es una obra que está en curso” y adjudicada a un contratista, “pero sí estamos pendiente para que esté regado, y todos los días no falta el riego como así nos lo asegura la empresa”. La realidad, tal como ha explicado, es que mientras que no se finalicen las obras de la empresa contratista, “el Ayuntamiento no puede hacerse cargo de una obra que está en curso y mucho menos podemos llevar a operarios ni a desbrozar ni a quitar hierbas mientras que la obra esté en curso, porque es responsabilidad de la empresa contratista”.

Respuesta del PSOE

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina (Toledo) elevará una denuncia a la administración responsable de la vigilancia y conservación de los Bienes de Interés Cultural (BIC), dentro de los que se encuentran los Jardines del Prado en la categoría de 'Jardín Histórico', ya que consideran que el Gobierno de PP y Vox "no está haciendo nada por proteger este entorno".



Así lo ha dicho el portavoz, Luis Enrique Hidalgo, este martes en una rueda de prensa, en la que ha criticado que la "inacción del Gobierno" del alcalde, José Julián Greogrio, está provocando el abandono de los Jardines del Prado, donde "solo se puede ver crecer la mala hierba". Estas palabras del portavoz socialista han motivado la contundente respuesta de David Moreno.



En este sentido, Hidalgo ha aseverado que las obras de los jardines no se paralizaron en mayo, como avanzó el portavoz del Gobierno local, pues en un expediente administrativo se puede encontrar un escrito de paralización de las obras por parte de la empresa del mes de junio.



Respecto al ámbito económico, Hidalgo ha trasladado que, para estas actuaciones de los Jardines del Prado, financiados con fondos europeos, se disponía de 1.645.000 euros, y existen adjudicaciones de contratos por importe de 1.349.847,95 euros, con lo que quedan disponibles 295.152,05 euros para cualquier mejora o modificación que se quiera realizar.



Por ello, el portavoz ha preguntado a Gregorio y al teniente de alcalde, David Moreno, si están mirando por los interés de Talavera de la Reina o por "por los particulares y partidistas, ya que parece que quieren que la obra salga mal para echar la culpa al anterior Gobierno en lugar de ponerse a trabajar para que los Jardines del Prado recuperen su buena imagen".

Balones fuera

Además, este mismo miércoles, tras la comparecencia del primer teniente de alcalde, el portavoz socialista ha vuelto a la carga y ha pedido a David Moreno que “deje de tirar balones fuera y se ponga a trabajar de una vez para que continúen las obras de los Jardines del Prado” de forma inmediata.

Hidalgo ha lamentado que Moreno haya dado una rueda de prensa para “echar balones fuera y decir que la culpa es de todos menos suya” en lugar de informar “de una vez por todas” de la fecha exacta para continuar las obras de los Jardines del Prado.

Para concejal del PSOE, Moreno “ha tenido tres meses para leerse el expediente”, donde puede encontrar que las modificaciones que se han hecho han sido en base a informes técnicos que en él obran, “y no por capricho del alcalde o concejal de turno”. “Esto no es el jardín privado de nadie”, ha continuado, “en los Jardines, como en todas y cada una de las obras de la ciudad, las decisiones se toman en base a informes técnicos, legales y fiables”. Igualmente, ha señalado que “mal mensaje traslada si piensa que las decisiones se pueden tomar en base a caprichos personales”.

