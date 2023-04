Vuelve el festival más "zeporro" de Castilla-La Mancha: el vídeo te hará llorar de la risa

El festival manchego ZepoRock, que se celebrará los días 23, 24 y 25 de junio en El Toboso (Toledo), acaba de lanzar su esperado vídeo promocional para esta octava edición. Y no puede ser más orginal y gracioso.

Con un marcado carácter "zeporro" y reivindicando como siempre el costumbrismo manchego, el zeporrismo vuelve a las calles del pueblo impregnando a sus habitantes y alimentando los rumores en un año marcado por su cambio de recinto, una ampliación del aforo y la suma de una preciosa zona de acampada en las inmediaciones. Durante el minuto y medio que dura la grabación, los cotilleos sobre el evento se extienden de boca a boca entre los vecinos.

“El Toboso es el mejor plató improvisado que pudiéramos soñar, sus gentes participan con alegría y derrochando buen humor, salir cámara en mano por sus calles y atrapar esa impronta quijotesca es una de las mejores partes de toda esta locura", han señalado los organizadores del festival.

Un cartel de lo más completo

Este año pasarán por el escenario bandas pujantes como Biznaga, Viva Belgrado o Los Invaders; consagradas y revitalizadas como Doctor Explosión; nuevas reinas del rock con proyección internacional como La Perra Blanco y desenfadadas apuestas como Extrogenuínas.

Todas ellas se sumarán a los mejores talentos del panorama regional, como The Víboras, Whale Nado o Páramo Union. Y también estarán The Dawlins, The Green String, Yonta Groove y Steam Brass Band.

"Son un montón de bandas para un fin de semana de diversión, pero aún puede que sorprendamos con alguna guinda o guindilla… Y hasta aquí podemos leer", han avanzado los promotores.

Este año, ZepoRock cambia de lugar y se celebrará en el complejo deportivo Lozano Montoya, con una magnifica piscina, multitud de instalaciones, zonas arboladas, una zona de hostelería para foodtrucks, un espacio reservado para los amantes del vino y una zona de acampada y de furgonetas y autocaravanas en el pinar aledaño.

“Llevábamos años intentando desarrollar una zona de acampada que pudiera sumar plazas hoteleras, dar una alternativa de alojamiento y sobre todo de convivencia a la comunidad zeporra, ellos son los auténticos protagonistas de esta ensoñación musical y estamos trabajando para que estén súper a gusto y canten a la sombra de los pinos", han concluido.

Sigue los temas que te interesan