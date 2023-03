Una exposición rescata la visita de Picasso al Museo del Greco de Toledo en 1934

Cuatro fotografías del álbum familiar, que descubren la visita que en verano de 1934 realizó Picasso con su mujer Olga y su hijo Paulo al Museo del Greco de Toledo, configuran una exposición que este Museo toledano ha inaugurado y que estará abierta hasta el final de este Año Picasso.

Después de aquella visita, en la que Picasso recorrió San Sebastián, Zaragoza, Burgos o Barcelona, el pintor malagueño no volvió nunca más a España. Había dicho que no regresaría hasta que no hubiera democracia y falleció en 1973.

La exposición 'Picasso. La visita secreta, 1934' se basa en cuatro fotografías del archivo Olga Ruiz-Picasso, probablemente tomadas por el hijo, Paulo, que tenía unos 13 años, durante aquel viaje.

Exposición 'Picasso. La visita secreta, 1934'. Foto: Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha.

Tres imágenes (reproducciones ampliadas de las originales) están situadas junto al Apostolado del Greco, pintor al que Pablo Ruiz Picasso admiró.

De hecho, en este espacio también se expone una reproducción del dibujo que pintó Picasso en 1898, cuando estudiaba en Madrid y se escapaba al Museo del Prado para conocer a los maestros. En una cuartilla, cuyo original conserva el Museo Picasso de Barcelona, el pintor malagueño escribió 'Greco, Velázquez, inspirarme'. Así, con R.

La cuarta fotografía se ha situado en la antesala de la sala polivalente, cerca del porche del Museo, ya que representa precisamente a Picasso y a su mujer Olga Khokhlova en ese jardín. Aquel mismo año Picasso y Olga se separaron.

Querencia de Picasso

La directora del Museo del Greco, Rosa Becerril, ha explicado en la inauguración que el Museo ha querido "aportar un pequeño grano de arena" al Año Picasso, con una exposición "sencilla pero que nos hace mucha ilusión porque demuestra la querencia que Picasso tenía hacia el Greco".

Aquel viaje de Picasso en 1934 por diversas ciudades de España está documentado en artículos del periódico ABC y su biógrafo Julián Gallego también habló de este viaje, al igual que Israel Diana más recientemente. Esta exposición, que cuenta con un montaje "espectacular", como lo ha definido Becerril, estará abierta hasta finales de este Año Greco.

Exposición 'Picasso. La visita secreta, 1934'. Foto: Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha.

