Red Alimenta, toneladas de solidaridad en Toledo contra el desperdicio de alimentos

Encontrar un modelo de consumo de alimentos más sostenible y hacer visible la cantidad de alimentos que a diario se desperdician en hogares y cocinas de los distintos locales de restauración es la labor que desempeña desde hace siete años la Asociación REd ALIMENTA, ubicada en la capital regional, y compuesta por más de 84 voluntarios, 21 establecimientos donantes y alrededor de 92 familias.

Según ha contando la presidenta de la Asociación, Marisol Manzano, junto al vicepresidente de la misma, David Carrasco, y la voluntaria Elena García Prieto, en una entrevista a EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, su actividad, que llevan a cabo de lunes a sábado, llega a la mesa de más de 330 vecinos que tienen dificultad para acceder a esos alimentos, ya sea por la falta de recursos u otros motivos como problemas de salud o movilidad.

Este es el motivo por el que Marisol insiste en la necesidad de aumentar el número de voluntarios que pertenecen a REd ALIMENTA, para así poder llegar a las familias que están a la espera de recibir este servicio por parte de la entidad. "Si tuviéramos más voluntarios llegaríamos a más familias y a más donantes", expresa Manzano, a la vez que comparte una anécdota que vivieron ella y David hace dos años en Navidad, cuando entregaron dos lotes de comida para una familia de nueve miembros y tras llamar al timbre de la casa a la mujer "se le saltaron las lágrimas".

RedAlimenta11

La actividad de REd ALIMENTA se basa en recoger los excedentes -que no se han emplatado previamente- de los establecimientos donantes que colaboran con ella y, posteriormente, entregárselos a diferentes familias en un periodo de tiempo de entre 20 o 25 minutos en el barrio que le corresponda a cada voluntario, una acción en la que se valora que el donante, el voluntario y el vecino receptor se encuentren en el mismo barrio para crear una "red vecinal".

Sin embargo, el proceso de entrega de la comida envasada al vacío no es el mismo. En este caso, los lotes de fiambre y otros alimentos que se preparan junto con el pan se distribuyen en los próximos días por los diferentes barrios de la ciudad como Santa Bárbara, el Polígono, el Casco Histórico o Buenavista.

RedAlimenta06

Establecimientos donantes y otras empresas

Son varios los establecimientos toledanos que colaboran en esta acción, entre ellos, el Colegio Divina Pastora, el Colegio San Patricio, diferentes restaurantes de la ciudad, el albergue del Castillo de San Servando, así como el Hospital de Parapléjicos de Toledo.

A las aportaciones que ofrecen estos establecimientos se suman empresas como La Viuda; Pan Milagros, en Olías del Rey; Embutidos Tello, en Totanés; y diferentes supermercados.

RedAlimenta05 (1)

Salvar el planeta

Pero es que satisfacer a las familias no es el único objetivo en el que se centra REd ALIMENTA. Uno de sus fines pivota en aprovechar desde el agua utilizada para cultivar los alimentos hasta la energía que se ha consumido para cocinarlos. "Surge por una razón medioambiental y queremos ayudar a salvar el planeta", incide Manzano.

Gracias a esta iniciativa, en el año 2021 se evitó que se desperdiciaran hasta 16 toneladas de comida, la mayor cifra de excedente aprovechado que la Asociación ha registrado hasta el momento. "A nosotros nos llena la actividad que hacemos, me resulta muy gratificante", recalca la presidenta.

De hecho, según explican desde la Asociación, el número de familias que pertenecen a ella aumenta cada año, alcanzando hasta 15 o 20 más que el año anterior.

Debido a la eficacia y el buen servicio que ofrece la entidad, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible pretenden que esta actividad se fomente en otros pueblos y ciudades y, en base a la labor de REd ALIMENTA, se creen redes de colaboración, ya sean alimenticias, de compañía, de atención o de medicina.

Fomentar una aptitud crítica en los niños

Inculcar los valores de la Asociación en los más pequeños ha sido otros de los principios de REd ALIMENTA. Por su parte, la voluntaria Elena García Prieto, encargada de difundir esta labor en diferentes centros de educación, así como en bibliotecas y otros espacios culturales, ha explicado que en 2022 se puso en marcha un nuevo proyecto, subvencionado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, que contempla la creación de dos baúles decorados por niños de la Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT).

Estos baúles, creados para realizar diferentes tareas con niños y niñas de la ciudad, contienen libros de Educación Infantil y Primaria sobre medioambiente. A partir de esta idea, diferentes colegios y asociaciones pueden solicitar su uso para desarrollar diferentes actividades o talleres y así "fomentar una aptitud critica en los niños sobre el medioambiente".

RedAlimenta10

Reconocimientos

Por otro lado, el vicepresidente y voluntario de la Asociación ha descifrado algunos de los reconocimientos que REd ALIMENTA ha recibido a lo largo de los últimos siete años, en concreto, desde 2016, que fue cuando surgió.

El primer reconocimiento lo obtuvieron en 2019 tras recibir una mención especial en los Premios Regionales de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Premio al Compromiso Social y Voluntariado en el II Foro Toledo Cultura de Paz. Además, en julio de 2020, la “European Commission and the European Economic and Social Committee” de Bruselas, les comunicó que REd ALIMENTA había sido identificada como un buen ejemplo para inspirar a otras prácticas basadas en la economía circular a nivel europeo.

RedAlimenta09

En 2021 consiguieron el Reconocimiento a la Iniciativa Social por parte de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, en el área de voluntariado.

"Sin duda, el mejor de los premios es el de haber demostrado que este es un modelo de economía y consumo totalmente sostenible y aplicable a todos los territorios, aunque aún queda trabajo por hacer", manifiestan desde la entidad.

Más voluntarios y establecimientos donantes

Por último, Carrasco pide desde la Asociación la colaboración de más voluntarios para extender esta labor y llegar a más familias que lo necesitan. "Necesitamos voluntarios y establecimientos donantes. Hay familias en espera", insiste.

Para inscribirse como voluntario hay que acceder a través de la página web http://redalimenta.org/la-red/, clickear en el recuadro "colabora" y, posteriormente, en el apartado de "hazte voluntario". Una vez realizado este proceso, se deberá rellenar un formulario de solicitud que aparecerá seguidamente.

Los interesados que quieran hacerse voluntarios o pedir información también se podrán poner en contacto con la entidad a través del número de teléfono 655 816 402 o mediante el correo electrónico redalimenta@gmail.com.

Sigue los temas que te interesan