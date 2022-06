Llueve sobre mojado, pero no por eso deja de provocar indignación y una fuerte sensación de impotencia. Pasan los años y el río Tajo, a su paso por Toledo capital, no cambia ni presenta signos de que algún día pueda mejorar la situación. El malestar es creciente, no sólo en Toledo, sino en general en Castilla-La Mancha.

Lo que viene ocurriendo en los últimos días, con una más que visible suciedad en el río y un color del agua más contaminado de lo habitual, está generando muchos comentarios entre los toledanos y ha provocado, además, un indignado mensaje en Twitter de "Toledo Olvidado", el gran blog que dirige Eduardo Sánchez Butragueño y que no sale de su asombro por lo que está ocurriendo.

Según denuncia "Toledo Olvidado", lo de estos días es "lo nunca visto" en el Tajo en Toledo y supera los umbrales de decencia y dignidad de España como caís. "Un color putrefacto" y un "caudal tan escaso" son los motivos por los que ha cundido el malestar, una vez más, entre los toledanos.

En su mensaje "Toledo Olvidado" clama al desierto para que acabe definitivamente esta alarmante situación y recuerda de nueva su oposición rotunda al trasvase de agua a la cuenca del Segura, con fotos que evidencian un estado intolerable en el río más largo e importante de España.

🤢 🤮 Lo que está sucediendo estos días en el Tajo en Toledo supera ya cualquier umbral de decencia y dignidad como país. Nunca se habían visto aguas con un color tan putrefacto y con un caudal tan escaso en el río más largo de la península. Basta ya. #TrasvaseNo #Depuración pic.twitter.com/dOFOFXuEMb — Toledo Olvidado (@Toledo_Olvidado) June 11, 2022

