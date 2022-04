Talavera niega falsedad documental y acusa a la empresa del matadero de mala gestión y no pagar

“Transparencia total y escrupuloso cumplimiento de la ley”. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Talavera ha salido rotundamente al paso de las acusaciones de la empresa Gypisa, adjudicataria durante 21 años del matadero municipal, y ha negado cualquier tipo de irregularidad o falsedad documental en el trámite de la nueva concesión a favor de la empresa Raza Ibérica.

En declaraciones a EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, la portavoz municipal, Flora Bellón, ha defendido la limpieza y legalidad de todo este procedimiento, a la vez que ha acusado a Gypisa, del grupo Norteños, de "mala gestión" del matadero municipal a lo largo del periodo en el que ha sido concesionaria, que se inició en enero del año 2001 por acuerdo del Pleno municipal. El equipo de gobierno que preside la alcaldesa, Tita García, ha remitido a este periódico diversa documentación relativa a este caso con la que se quiere poner de relieve la correcta actuación del Ayuntamiento, además de la necesidad de llevar a cabo una nueva licitación por el “plazo vencido” de Gypisa como adjudicataria.

Es más, según Flora Bellón, todas las resoluciones judiciales relacionadas con este caso se han producido a favor del Ayuntamiento, con el agravante de que Gypisa ni siquiera se presentó como aspirante cuando el pasado año se tramitó la nueva concesión que culminó en diciembre con la adjudicación de la misma a favor de Raza Ibérica. “Gypisa -explica Flora Bellón- pudo haberse presentado y no lo hizo”, una circunstancia que el equipo de gobierno considera “extraña” y que pone de manifiesto que sólo quieren ahora “ensuciar” todo el procedimiento.

Resoluciones contra la empresa

Gypisa ha interpuesto hasta la fecha seis recursos contencioso-administrativos contra diversos actos del Ayuntamiento y, según la información municipal de la que dispone este periódico, la empresa no ha tenido éxito en ninguna de sus pretensiones, tal como lo demuestran varias resoluciones de los Juzgados Contencioso-Administrativo números 2 y 3 de Toledo, dictadas entre septiembre de 2021 y enero de 2022, y una sentencia de 7 de marzo de 2022 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la que Gypisa fue condenada incluso a pagar las costas. Según la portavoz Bellón, esta empresa y su representante legal “han tenido acceso absolutamente a todos los documentos que obran en los expedientes en los que ha interpuesto estos recursos contencioso-administrativos”.

En este sentido, la portavoz municipal explica que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Talavera lo único que ha hecho ahora, y esta es la novedad de la que este periódico informaba el martes, ha sido un mero trámite pidiendo documentación sobre el procedimiento, es decir, unas simples diligencias que “no tienen carácter penal” con el único objetivo de aclarar el asunto. Como ha informado EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, Gypisa se sintió perjudicada por la concesión a favor de Raza Ibérica y emprendió acciones judiciales el 13 de diciembre de 2021 por “falsedad documental”, un asunto que el Juzgado talaverano está tramitando con la incoación de varias diligencias que el Ayuntamiento cumplimentará oportunamente. Sobre esta cuestión, Flora Bellón ha indicado que todos los documentos solicitados por los Juzgados “son de pública consulta en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Talavera”, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Mala gestión

La portavoz Flora Bellón ha explicado, por otra parte, que Gypisa ha sido la adjudicataria del matadero municipal a lo largo de 21 años y que en todo este tiempo ha realizado una gestión cuando menos cuestionable. El matadero llegó incluso a ser clausurado temporalmente por Sanidad debido a las “malas condiciones higiénico sanitarias” en las que se estaba prestando un servicio público tan importante como este por parte de esta empresa. En concreto, según la portavoz municipal, el cierre cautelar del matadero fue ordenado por Sanidad en febrero de 2019 por “deficiencias en su funcionamiento”.

El Ayuntamiento de Talavera viene reclamando, además, a esta empresa el pago del canon municipal de todo el periodo de adjudicación, ya que, según Flora Bellón, “sólo han pagado tres años de los 21 que ha durado la concesión”, una irregularidad que, según el equipo de gobierno, pone de manifiesto que Gypisa no es la empresa adecuada para prestar este servicio. “Aún así -afirma la portavoz- pudieron haber concurrido a la nueva concesión y no lo hicieron. La nueva licitación fue publicada tanto en el portal del Ayuntamiento de Talavera como en la plataforma de licitaciones del Estado, y Gypisa no concurrió”, termina Flora Bellón.

