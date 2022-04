Denuncian la situación de las limpiadoras del Hospital de Toledo: "Les hacen llorar"

CCOO-Hábitat ha exigido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que ponga fin de inmediato "al acoso, maltrato y humillaciones constantes" que sufren las trabajadoras de la limpieza del Nuevo Hospital Universitario de Toledo de manos tanto de las encargadas de su empresa, la contrata UTE Hospital Toledo II, como de la concesionaria de la explotación del hospital, la UTE NHUT.

"Tras este jolgorio de siglas, hay tres fondos de inversión extranjeros y tres grandes multinacionales españolas a las que no les basta con haber conseguido convertir a la sanidad pública en un negocio privado, su ansia de beneficios no tiene fin y no hay límite que no estén dispuestas a rebasar con tal de aumentar su cuenta de resultados, incluyendo pisotear la dignidad de las personas con cuyo trabajo se lucran", ha lamentado CCOO en nota de prensa.

"No se conforman con mantener a un tercio de las trabajadoras de la limpieza fuera del convenio colectivo de aplicación y privadas de derechos laborales básicos, así que quieren extender esas condiciones indignas a todas las demás. Para allanarse el camino, les niegan el derecho a negociar por carecer de representantes sindicales, al tiempo que, con argucias legales y connivencias impresentables, las impiden celebrar elecciones para poder tenerlas", ha denunciado José Luis Cerro, secretario general de CCOO-Hábitat de Toledo.

Doble plantilla con diferentes derechos

CCOO-Hábitat denunció ya hace tiempo ante la Inspección de Trabajo de Toledo la situación de las trabajadoras la limpieza del NHUT, cuya contrata ha creado una doble plantilla, con diferentes derechos y diferentes salarios, aún compartiendo centro de trabajo y debiendo realizar las mismas funciones y que, lejos de reconocer sus derechos de convenio a las que ahora no los tienen, pretende recortárselos también a las demás.

Pero mientras actúa la Inspección, "que lleva años denunciando que le faltan efectivos, la vida sigue y el desamparo de las trabajadoras también".

Según el sindicato, anteayer varias de estas trabajadoras "acudieron llorando a implorar la protección de la persona que el Sescam ha designado gerente del NHUT, que al menos las escucha". "Pero son la concesionaria y la contrata las que ordenan y mandan e, igual que no tienen escrúpulos en esquivar la legalidad laboral para explotar a las limpiadoras, tampoco los tienen para acosarlas, maltratarlas, despreciarlas y humillarlas. Hasta hacerles llorar", han denunciado.

"No vamos a consentirlo por más tiempo. Sufrir vejaciones constantes no puede ser el ingrediente cotidiano de la vida laboral de nadie. Menos aún en un hospital del Sescam, en un servicio donde a consecuencia de estas situaciones tenemos a fecha de hoy 18 compañeras de baja médica por motivos psicológicos, por estrés, depresión, ansiedad. Pedimos la inmediata intervención del gerente, el responsable del Sescam en el NHUT no puede ser solo un paño de lágrimas al que acudir a desahogarse, tiene también que actuar", han reclamado.

