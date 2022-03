Toledo presenta siete proyectos de recuperación de las riberas del Tajo

El Centro Cultural San Marcos ha acogido este lunes una nueva sesión de la Comisión de Urbanismo Municipal en la que el equipo de Gobierno ha informado a los grupos políticos de los siete proyectos de mejora y recuperación de la senda, la ribera y el entorno del río Tajo.

Presidida por el concejal de Urbanismo, José Pablo Sabrido, durante la reunión se han detallado los pormenores de estas inversiones explicando en qué consistirá cada uno de los proyectos, el trazado y el coste de los mismos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Una planificación, con cargo a los Fondos FEDER y los Fondos Next Generation, que revitalizará toda la cuenca del río a su paso por la ciudad. Los proyectos se encuentran en diferentes puntos de tramitación y por el momento se cuenta con una inversión cercana a los tres millones de euros para cinco de ellos.

Actuaciones

El primer proyecto, que salió a licitación por 300.000 euros, tiene por objetivo crear una pasarela peatonal paralela al puente nuevo de Alcántara que une las dos riberas del río en la ronda de Juanelo.

El segundo proyecto, promueve la reforma e integración de la senda ecológica desde el puente de San Martín hasta la Fábrica de Armas. Con una financiación de 950.000 euros incluye también la apertura y acondicionamiento del camino que existe entre la ribera y la calle San Pedro el Verde.

La recuperación de la pasarela peatonal del antiguo proyecto 'Take me to the river' es otra de las actuaciones que se enmarcan dentro de esta planificación municipal y que conectaría la senda con el Valle, al mismo tiempo que se pretende rehabilitar el puente ferroviario entre Azucaica y Santa Bárbara para convertirlo en una vía verde.

La renaturalización de la Peraleda o el arreglo de la ribera de Huerta del Rey y Safont en el barrio de Santa Bárbara se suman a estos siete proyectos de recuperación del entorno del río para los que se espera todavía la aprobación de financiación por parte de la Fundación Biodiversidad y los Fondos Next Generation.

También formarían parte de estas intervenciones el adecentamiento y mejora de diferentes espacios de la senda ecológica desde el Puente Nuevo del Alcántara hasta la Casa del Diamantista en el margen del Casco Histórico.

Lugar de encuentro

A este respecto, José Pablo Sabrido ha manifestado en declaraciones a los medios que en esta comisión se ha pretendido poner de manifiesto la gran importancia que va a tener el río Tajo en el futuro desarrollo urbanístico de Toledo.

"Es un empeño de Milagros Tolón y de este equipo de Gobierno que el río se convierta en lugar de encuentro y en epicentro de la ciudad y estos siete proyectos tienen ese objetivo", ha explicado el responsable municipal, quien ha señalado que cuando se presente el avance del Plan de Ordenación Municipal (POM), en unos 15 días, "quedará todo integrado y suficientemente claro" para lo que "esperamos contar con el apoyo de todos los grupos".

En la Comisión de Urbanismo, el responsable del área ha expuesto también que el Ayuntamiento no pudo quedarse con los terrenos del antiguo camping del Circo Romano porque los técnicos municipales determinaron que el coste de esa parcela era de 694.000 euros, "tope máximo por el que el Consistorio podía pujar".

"Nada que votar"

De su lado, el Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos de Toledo ha resumido la Comisión del Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo con "nada que votar, nada de transparencia y mucho que preguntar" debido a que el Gobierno socialista de la ciudad no ha entregado ningún documento sobre las actuaciones que anuncian "día tras día" en prensa.

Así lo ha trasladado el portavoz de Izquierda Unida-Podemos de Toledo, Txema Fernández, indicando que en la Comisión de Urbanismo del mes de marzo preceptiva para el Pleno que se va a celebrar este jueves, 24 de marzo, no hay nada que votar.

Fernández ha señalado que se ha presentado en un informe de Presidencia los proyectos que el Gobierno local quiere realizar entorno al río Tajo y está compuesto de siete proyectos que se presentaron en el Consejo Municipal del Pacto por el Tajo.

"Sólo dos de ellos van a ser ejecutados de forma real ya que los otros cinco se presentan sin financiación garantizada a pesar de haber elaborado un chulo documento sobre ellos", ha asegurado. No obstante, ha recriminado al gobierno local que no entregue documenta o de información sobre la venta del solar del circo romano en la que participo el Ayuntamiento de Toledo.

"En el circo romano se va a poder construir viviendas gracias a la Modificación Puntual Número 28 que aprobaron por unanimidad Ganemos, PSOE, Ciudadanos y PP la anterior legislatura debido a que lo permite hacer con unas determinadas características", ha aseverado.

Del mismo modo, ha criticado la falta de transparencia con el proyecto de parque fluvial que está sin presupuestar y se contempla en el plan de movilidad urbana sostenible.

"¿Cómo va a convivir con el cuartel de la Guardia Civil, con el actual ferial y con el parque fluvial? Presuponemos que se va crear un nuevo barrio allí y, además, no se plantea una alternativa a la ubicación del ferial", ha apostillado

Otro de los aspectos que ha cuestionado Fernández son el Convenio sobre Vega Baja, el macro hotel en la calle de la Plata del Casco Histórico, el anillo verde del Polígono o el triángulo de viviendas en el barrio de Palomarejos.

"No informan nada sobre los anuncios, fotografías y publicidad institucional que el Gobierno del Ayuntamiento de Toledo hace en los medios de comunicación", ha concluido.

