Vandalizan la escultura de Canogar en memoria de las víctimas de la pandemia en Toledo

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha apelado este martes a la responsabilidad ciudadana tras producirse actos vandálicos en la escultura donada por Rafael Canogar en memoria de todas las víctimas de la pandemia de COVID-19, ubicada desde este 23 de enero en el paseo de Recaredo, frente a la Puerta del Cambrón.

A preguntas de los medios, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado la programación de la Temporada de Primavera del Teatro de Rojas, la regidora ha recordado que la escultura de Canogar "es de todos", por lo que ha apelado a la responsabilidad de los toledanos y les ha pedido cuidar el patrimonio "como cada uno cuida su casa".

Tolón, que ha asegurado que existen "unas medidas de seguridad para proteger la escultura", ha explicado que aún falta por poner iluminación a 'yacente', una obra realizada en acero cortén y que tiene un peso de dos toneladas y media.

No obstante, la alcaldesa ha querido dejar claro que la escultura se va a iluminar "no por el acto vandálico en sí, sino para ponerla en valor". Finalmente, ha afirmado que el equipo de Gobierno está trabajando para que "esto no vuelva a ocurrir".

