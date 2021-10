Cáritas Toledo alerta del "laberinto" que supone el sistema de protección social

El próximo domingo, 31 de octubre, se celebra la Campaña de Personas sin Hogar 2021 con el lema '¿Sin Salida? Perdidos en un sistema de protección social que no protege'. Por este motivo, Cáritas Diocesana de Toledo ha presentado una campaña que pone el foco en el "laberinto al que se enfrentan unas personas perdidas en un sistema de protección social que no funciona", reclamando a las Administraciones públicas la puesta en marcha de una protección social adecuada, justa y digna para todas las personas, conforme a los derechos fundamentales.

Así lo ha indicado Diego Gafo, trabajador social del Centro de Personas sin Hogar 'Cardenal González Martín' de Toledo, que acompañado de Gema Ballesteros, técnica de Inserción de Inserta Toledo, ha dado cuenta de esta situación.

Gafo, ha informado en nota de prensa Cáritas, ha alertado de que "la aparición del COVID-19 ha generado una realidad extraordinaria en la que las personas más frágiles y vulnerables viven con mayor crudeza la desprotección social".

Desde Cáritas y otras entidades se constata que cada día es más difícil que las personas sin hogar accedan a los recursos necesarios para poder vivir con dignidad, y para mantener la esperanza de lograr salir de un círculo de pobreza y de la falta de oportunidades que día a día les va asfixiando más.

"Las personas sin hogar son aquellas personas que no tienen hogar. El hogar no son las cuatro paredes y un techo. El hogar ofrece calor, seguridad, confianza, alimentos, amor. Todo eso no lo ofrece una casa", ha dicho Gafo, que ha denunciado que "hay personas en España, en el siglo XXI, en nuestras sociedades opulentas, donde se despilfarra a diario miles de euros, hay quien no tiene un sitio donde dormir, no tiene qué comer, ni un sitio donde ducharse, ni puede lavar la ropa".

"Personas que son invisibles porque no interesa que sepamos que hay alguien en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra calle que no tiene lo mínimo para tener una vida digna. Esa imagen nos denuncia directamente porque somos una sociedad egoísta. No queremos verlos. Y si no los vemos, no existen y los despojamos de todos los derechos", ha lamentado.

Inserción laboral

Para poder ayudar y ofrecer la inserción sociolaboral a personas más vulnerables como son las personas sin hogar, Cáritas Diocesana de Toledo impulsó en 2018 Inserta Toledo S.L.U., la primera empresa de inserción socio-laboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión social de la provincia. La empresa, que cuenta con 14 trabajadores, está enfocada en la mejora de diversos aspectos humanos, medio ambientales, culturales, económicos y sociales.

Se constituyó para gestionar su proyecto de gestión de la ropa usada mediante recogida a través de los contenedores que hay situados en más de un centenar de localidades en la provincia de Toledo, almacenamiento y valorización textil.

2020 fue un año muy complicado a causa de la pandemia lo que obligó a adaptar la actividad en función del colapso que sufrió el sector textil, los destinos de la ropa usada, el cierre de fronteras y la seguridad sanitaria en los procesos de recogida de ropa usada. Sin embargo, a pesar de ser 2020 un ejercicio muy complejo, la empresa de Inserción Inserta Toledo adaptó su actividad, reforzó su plantilla y puso en marcha un proyecto que venía planificando en los años anteriores. Así, en diciembre de 2020, abrió la primera tienda Moda Re en Toledo, en una de las zonas más comerciales de la ciudad.

La técnico de Inserción de Inserta Toledo, Gema Ballesteros, ha descrito cómo se realiza el acompañamiento en la empresa de inserción. "Las personas que comienzan a trabajar con nosotros vienen derivadas de los Servicios Sociales y de las diferentes áreas de la Cáritas Diocesana y desde Inserta hacemos un acompañamiento productivo y social, en el que a través del desempeño laboral se realiza un entrenamiento de competencias laborales, sociales, personales, materializado en un itinerario que se temporaliza desde un año, como mínimo, hasta tres años como máximo".

Por otra parte el seguimiento se realiza a través del mismo desempeño laboral, del día a día, a través de tutorías periódicas en las que se tratan tanto temas laborales, como de relación con los compañeros de trabajo, y personales. Según Gema Ballesteros "podemos trabajar desde la orientación laboral hasta la búsqueda de vivienda o la participación en actividades de ocio y tiempo libre".

Jornada de puertas abiertas

Por otra parte, el viernes, 29 de octubre, habrá Jornada de Puertas Abiertas de 9.00 h a 12.30 horas en el Centro de Personas sin Hogar 'Cardenal González Martín' de Toledo (Calle Aljibes, 12).

El domingo 31 de octubre a las 12.30 horas tendrá lugar la Eucaristía del Día de las Personas sin Hogar en la Parroquia de Santa Teresa de Toledo.

