Quintanar convoca el I Concurso de Cuentos de Navidad con premios de hasta 150 euros

La Concejalía de Cultura del Ayuntamientos de Quintanar de la Orden ha convocado el I Concurso Literario de Cuentos de Navidad para escritores aficionados y noveles, que se desarrollará durante las fechas navideñas de diciembre de 2021.

Según las bases, podrá participar cualquier persona que no tenga dedicación profesional a la escritura, sin necesidad de residir en la localidad de Quintanar de la Orden. Además, se han establecido dos categorías de participación: la categoría jóvenes- adultos, para participantes a partir de 13 años y la categoría Infantil, para participantes hasta 12 años.

Los cuentos se podrán presentar tanto en formato físico como en digital y no podrán superar las 1.000 palabras de extensión (dos folios A4 por una cara). El tipo de letra será Times New Roman, de 12 puntos de tamaño y el título, con las mismas características que el resto del texto y negrita. En cuanto a la temática, deberán versar sobre la Navidad y todo lo que la rodea: tradiciones, costumbre, celebraciones, familia, cultura navideña, ornamentos, historia costumbrismo, etc.

Si el cuento se presenta en formato digital se deberá enviar en Word o PDF, con el nombre de archivo que guarde el siguiente formato: “Concurso_Cuento-Navidad_nombre-categoria”, al correo electrónico mjusto@aytoquintanar.org, indicando en el ASUNTO “Participación en el Concurso literario de Cuentos de Navidad 2021”, indicando en el cuerpo del mensaje nombre, edad, lugar de residencia, categoría y título del cuento.

Si se presenta en formato físico, se deberá llevar a la Oficina de Cultura del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, en un sobre cerrado, indicando en el exterior “Participación en el Concurso literario de Cuentos de Navidad 2021”, y en el interior, en un folio aparte, nombre, edad, lugar de residencia, categoría y título del cuento.

También se puede realizar el envío por correo ordinario, en un sobre cerrado, con las mismas características de si se presenta en formato físico e indicando en el exterior: “Concurso literario de Cuentos de Navidad 2021”. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden. Oficina de Cultura. Plaza de la Constitución, 1 .45800. Quintanar de la Orden.Toledo

El plazo de presentación concluirá el viernes 17 de diciembre de 2021 a las 14:00 horas, siendo válido este plazo para todos los formatos. Para los trabajos enviados por correo ordinario, deberá constar la fecha límite en el matasello de correos exterior del sobre.

Posteriormente, con todos los trabajos recibidos se realizará una pre-selección de las cinco mejores obras de cada categoría. Todos los originales seleccionados pasarán a la fase de concurso. La pre-selección se llevará a cabo por un jurado competente, que también fallará los premios, y su decisión será inapelable.

Los cuentos han de ser originales e inéditos. Durante la Fase de Presentación, se comprobará la ausencia de plagio o copia de los textos a concurso.

La fase de concurso

El concurso tendrá lugar el día 30 de diciembre a las 18:00 horas en el Centro Cívico Cultural Príncipe de Asturias. Estará abierto al público y será de libre acceso. Los participantes deberán estar presentes en la sala en el momento del inicio y deberán haber facilitado todos los elementos auxiliares que precisen.

Cada participante leerá públicamente el cuento de su autoría presentado y seleccionado en la primera fase, acompañándose, como mínimo, de ambientación musical y pudiendo utilizar, si se desea, otros recursos escénicos para la presentación del mismo, tales como decoración, vídeo o imágenes para proyección, vestuario, objetos, etc.

Se establecen dos premios por cada categoría de participación. En la categoría de aDulto un primer premio dotado con 150 euros, trofeo y colección de libros “Cuadernos Quintanareños” y un segundo premio de trofeo y colección de libros “Cuadernos Quintanareños”. En la categoría infantil el primer premio estará dotado con 100 euros, trofeo y colección de libros “Cuentos de Picogordo” y el segundo premio con trofeo y colección de libros “Cuentos de Picogordo”.

Sigue los temas que te interesan