Carta abierta al deán de la Catedral de Toledo de un feligrés ofendido: "Dimita"

CARTA ABIERTA AL SR. DEAN DE LA CATEDRAL DE TOLEDO

“SR DEAN ; MI CONSEJO ES QUE DIMITA Y SI NO ES CAPAZ; QUE LO CESEN”

"Estimado Sr. Deán:

Mi nombre es FRANCISCO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ y aunque no me identificará por el nombre, nos conocemos de vista ya que soy un feligrés de la Catedral, que más de una vez he tenido que esperar pacientemente a que comenzara su misa con hasta 15 minutos de retraso sobre el horario previsto, ya que la puntualidad tampoco está entre sus virtudes y no deja de ser una “falta de respeto” reiterada a sus “indefensos feligreses”. Porque todo el mundo sabe que “son cosas del Deán”.

Pero como puede imaginar, mi carta no va dirigida hacia su falta de puntualidad y respeto habituales a sus feligreses, sino a la incomprensible autorización como máximo responsable de cuanto sucede en la Catedral para grabar el vídeo “Ateo” en la “casa de Dios”.

Tengo que decirle que el vídeo me parece una verdadera aberración, no por su contenido, que alguno puede calificar incluso de artístico y yo lo respeto, sino por su “falta de respeto y sensibilidad” hacia un lugar sagrado. Quiero recordarle que aunque los Santos Evangelios nos presentan a Jesucristo como un hombre manso, que predicaba y practicaba lo de “poner la otra mejilla cuando alguien te abofeteaba”; sin embargo sólo se fabricó un látigo (con premeditación) y lo utilizó de forma violenta, cuando los mercaderes utilizaron la casa del Padre para trapichear con sus “negocios” y probablemente si somos capaces de trasladar aquella escena evangélica al siglo XXI, nos encontramos ante la misma situación.

Es incompatible bajo mi punto de vista, el obligar a los turistas a no utilizar pantalón corto o biquini para visitar la Catedral, con permitir una grabación en las instalaciones de la Catedral, con alto contenido erótico y escasez de ropa.

¿Se imagina Sr. Deán una grabación similar en la mezquita de la M-30 de Madrid?

Es posible que ni los artistas fueran “tan valientes”, ni el “responsable de la mezquita” tan osado; porque es muy probable que temieran por “sus cabezas” y no precisamente en sentido figurado; sino literal.

Por todo lo anterior, mi recomendación si le queda algo de dignidad, es que dimita y emplee el “carácter innovador” de su comunicado, su amplia cultura y su dominio de idiomas en innovar en países como Guinea Conakry, Congo, Perú etc… y tantos otros donde la Iglesia necesita personas “francamente innovadoras” como usted, que con menos sueldo y prebendas (sin vivienda gratuita por ejemplo), son capaces de intentar a diario, como hacer ver a los pobres de solemnidad, que la doctrina de Jesucristo es la verdadera salvación del mundo, cuando las palabras y los hechos están ALINEADOS.. y se practica de verdad el “servir antes de ser servido”. (o lo que es lo mismo; vivir fuera de una caja de confort como la suya y dejar de practicar el “poder absoluto”, que al parecer le ofrece el cargo de Deán).

En cualquier caso y por si usted no es lo suficientemente coherente como para dimitir, cursaré el contenido de esta carta a sus superiores jerárquicos, tanto en Toledo, como en el Vaticano, para que me envíen el correspondiente “acuse de recibo” y no aleguen ignorancia ante un hecho tan grave como este".

