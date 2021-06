Luto en el PSOE de Toledo por la muerte de Feliciano Joya: "Me trató como de su familia"

Feliciano Joya, ex alcalde de Villarrubia De Santiago (Toledo)

Luto en el PSOE de Castilla-La Mancha y en la localidad toledana de Villarrubia de Santiago por la muerte de Feliciano Joya de Loma, quien fuera alcalde socialista del municipio durante más de una década, desde el año 1999 hasta el 2011.

El Consistorio de Villarrubia de Santiago ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento y, a través de las redes sociales, ha expresado su agradecimiento a Joya por la "dedicación al servicio público" que ha tenido a lo largo de su vida.

Además, el secretario de Organización del PSOE castellano-manchego, Sergio Gutiérrez, ha escrito también en las redes un mensaje de despedida al que fuera su compañero de partido. "Siento en todo el alma la muerte de Feliciano Joya, ex alcalde de de Santiago quien, en su día, me abrió la puerta de su pueblo y me trató como de su familia".

"Comparto el dolor que, en nombre de todo el pueblo y su agrupación, siente hoy su actual alcaldesa, Conchi Monzon. Y le doy mi más sincero pésame a su familia, a su mujer e hijos. Especialmente a mi querido Diego, compañero de batallas y de anécdotas en los tiempos de sueños juveniles y de batallas ideológicas", ha añadido Gutiérrez, que ha finalizado asegurando que los socialistas como Feliciano Joya "no mueren" sino que "se siembran".