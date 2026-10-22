Salen a la venta 320 viviendas en el municipio que más ha crecido de Castilla-La Mancha: zonas verdes y vida tranquila

Yebes, el municipio de Guadalajara encabeza el crecimiento demográfico en Castilla-La Mancha en lo que va de siglo al pasar de apenas 167 vecinos en el 2000 a superar los 5.600 habitantes en la actualidad, sigue su desarrollo urbanístico con el inicio de la comercialización de 320 viviendas de obra nueva en la gran urbanización residencial de Valdeluz.

Se trata de una de las tres primeras promociones de inmuebles dentro del proyecto Nueva Valdeluz promovido conjuntamente por Hercesa y Borma, que contempla la construcción total de 3.300 viviendas y que movilizará una inversión total de 825 millones de euros.

Así lo anunció este miércoles el CEO de Hercesa, Juan José Cercadillo, durante un evento institucional que se celebró en la propia urbanización y que contó con la presencia del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y el alcalde de Yebes, Enrique Quintana.

Vista aérea de Nueva Valdeluz en Yebes (Guadalajara). Atrevia

Las 320 propiedades se dividen en edificios en altura y modelos unifamiliares de dos, tres y cuatro dormitorios y parten de los 240.000 euros sin tener en cuenta el Impuesto del Valor Añadido (IVA). Las obras arrancarán el primer trimestre de 2027, una vez alcanzado el volumen de preventas exigido para la ejecución, según ha informado la propia promotora.

Gracias al programa Hogariza de Hercesa, los compradores pueden configurar los acabados e interiores sin coste adicional. Además, las dos compañías han activado el programa STAR, una herramienta ideada para ofrecer acceso prioritario e información anticipada a los usuarios registrados en la plataforma antes del lanzamiento general al público.

Una muestra de cómo serán las viviendas. Hercesa

Los interesados también pueden acudir presencialmente a la recién inaugurada oficina comercial situada en la misma Valdeluz o solicitar información detallada a través de la página web oficial de Hercesa.

Una ciudad dentro de un pueblo

Esta gigantesca urbanización residencial proyectada originalmente en los primeros años 2000 por el gigante del ladrillo, Reyal Urbis, preveía albergar 9.000 viviendas y hasta 30.000 vecinos. Sin embargo, el estallido de la burbuja en 2008 congeló el desarrollo cuando solo se habían construido poco más de un millar y medio de hogares.

Aquel fantasma de hormigón se llenó de vida años después gracias a sus precios asequibles y a la llegada de parejas jóvenes de Madrid y Guadalajara. Actualmente, más de 4.500 habitantes de los 5.600 censados en Yebes viven en Valdeluz, los 800-900 restantes residen en el casco antiguo del municipio.

Este complejo destaca por la amplitud de sus calles, sus 340.000 metros cuadrados de zonas verdes urbanas, campo de golf, lago central y la cercanía del protegido bosque de Valdenazar.

La oferta comercial y de servicios se completa con grandes supermercados, restaurantes, farmacias, centro médico, el colegio CEIP Jocelyn Bell, el instituto IESO Número 1 de Yebes y el complejo deportivo municipal.