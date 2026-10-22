Guadalajara llora la muerte de Agustín de Grandes, el alcalde y empresario que dedicó su vida a la ciudad

Ha muerto el empresario Agustín de Grandes Pascual. Este jueves 22 de octubre, Guadalajara ha perdido a uno de los nombres que han marcado su reciente historia política y empresarial.

Alcalde de la capital entre 1977 y 1979, después estuvo 17 años al frente de CEOE-CEPYME Guadalajara, la organización empresarial que ha comunicado el fallecimiento del que fuera su presidente entre 2002 y 2019.

La patronal ha expresado su "más sentido pésame" a los familiares, amigos y seres queridos de Agustín de Grandes, a quien recuerda como una figura clave en la defensa de los intereses de empresarios y autónomos y como alguien que contribuyó a fortalecer la organización y a consolidarla como interlocutor ante las instituciones.

Pero el recuerdo que traslada CEOE-CEPYME va más allá de los cargos que ocupó. La organización pone el acento en su calidad humana, su capacidad para dialogar y su determinación para afrontar los desafíos de cada momento.

"Su visión, capacidad de diálogo y su determinación para afrontar nuevos retos definieron una etapa importante en la trayectoria de la Patronal alcarreña", señala.

Una vida ligada a Guadalajara

Agustín de Grandes fue alcalde de Guadalajara entre 1977 y 1979, en los primeros años de la Transición democrática. Después, su trayectoria quedó estrechamente ligada al mundo empresarial, desde el que siguió implicado en el desarrollo económico y social de la provincia.

Presidió CEOE-CEPYME Guadalajara durante 17 años, entre 2002 y 2019, una etapa en la que la patronal reforzó su papel como representante del tejido empresarial alcarreño. También dirigió la Fundación CEEI Guadalajara entre 2010 y 2019, vinculada al impulso de la actividad emprendedora.

Su recorrido, entre la política municipal y la representación empresarial, reflejó una forma de entender el compromiso con su tierra desde distintos ámbitos. La patronal destaca que supo combinar su experiencia y su conocimiento de la realidad provincial para impulsar iniciativas y afrontar los retos de su tiempo.

"Su trayectoria constituye un testimonio de compromiso con la provincia de Guadalajara y con el papel que el empresariado desempeña en el crecimiento económico y el progreso social", recoge el comunicado.

La organización también ha querido detenerse en el recuerdo que deja entre empresarios, representantes institucionales y amigos. Porque, más allá de los años de presidencia y de las responsabilidades asumidas, CEOE-CEPYME reivindica la dimensión humana de quien estuvo al frente de la entidad durante casi dos décadas.

Su fallecimiento supone, en palabras de la patronal, "una pérdida irreparable para la organización y para el conjunto de la sociedad guadalajareña".