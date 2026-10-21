Así serán las 154 viviendas de alquiler asequible que el Gobierno proyecta en Guadalajara: garaje, zonas verdes...

La Entidad Estatal de Vivienda de España, Casa 47, ha firmado el contrato para la redacción de los proyectos de edificación de dos promociones residenciales en Guadalajara, que albergarán 154 viviendas destinadas a alquiler asequible.

La firma recoge a Lumo Arquitectos S.L.P. como empresa adjudicataria por un importe de 470.900 euros, impuestos excluidos.

Los bloques de viviendas se ubican en la Avenida del Juncal y en la calle Acebeda. El primer edificio, donde se proyectan 31 viviendas sobre una parcela de 2.092 metros cuadrados, se sitúa en la Avenida del Juncal nº2. El segundo edificio, en el que se prevé la construcción de 123 viviendas sobre un terreno de 4.537 metros cuadrados, se ubica en la calle Acebeda nº15.

Proyecto Edificación Guadalajara. Delegación de Gobierno.

Según detallan desde la Delegación, este proyecto destaca por la calidad arquitectónica, estética e integración con el entorno, priorizando la sustentabilidad ambiental mediante distintas técnicas bioclimáticas.

Además, han valorado su carácter innovador y experimental a través de la incorporación de criterios de industrialización en la construcción, mediante soluciones eficientes que permitirán optimizar y reducir significativamente el plazo de ejecución de las obras.

Características

El proyecto de la Avenida del Juncal nº2 es un edificio de cuatro plantas que alberga 31 viviendas de 1 y 2 dormitorios, además de 31 plazas de garaje en la planta sótano, mediante un diseño estratégico que optimiza al máximo las condiciones de la parcela.

Por otro lado, la promoción de Calle Acebeda nº15 cuenta con cuatro plantas donde se distribuyen 123 viviendas y una planta ático con área residencial. El complejo destaca por sus zonas verdes, terrazas abiertas al paisaje y espacios de uso comunitario ubicados tanto en la planta baja como en el ático, además de 123 plazas de aparcamiento en el sótano.

La ordenación de ambos inmuebles se resuelve a través de dos bloques de viviendas separadas por un espacio longitudinal abierto que integra el núcleo de comunicación vertical, lo que favorece la ventilación cruzada.

Proyecto Edificación Guadalajara. Delegación de Gobierno.

Asimismo, la circulación se realiza mediante pequeños corredores en las fachadas interiores, que simplifican los accesos y fomentan la relación comunitaria.

La construcción apuesta por la eficiencia técnica a través de la modulación y la repetición estructural en la agrupación de las viviendas, lo que facilita el uso de sistemas prefabricados y reduce significativamente los plazos de obra.

Las áreas sociales cobran gran protagonismo con espacios de uso común, incluyendo locales de uso común, soportales, zonas verdes y ensanchamientos cubiertos en las zonas de circulación vinculadas a las escaleras y el ascensor.

Diseñados para minimizar su impacto ambiental, los edificios garantizan la eficiencia energética mediante la producción de energía limpia a partir de fuentes renovables, integrando sistemas de aerotermia y paneles fotovoltaicos para su funcionamiento diario.