Las espectaculares imágenes de la Luna roja que AstroGuada ha captado esta madrugada de eclipse desde Guadalajara

La Luna se tiñó de rojo esta madrugada sobre los cielos de Guadalajara. Y los socios de la Agrupación Astronómica de Guadalajara (AstroGuada) estuvieron allí para capturar el momento.

Una treintena de miembros de la asociación se reunió, pese a las bajas temperaturas, en el bosque de Valdenazar, junto al campo de golf de Valdeluz, para seguir con telescopios, prismáticos y equipos fotográficos el segundo y último eclipse lunar de 2026.

El resultado son unas espectaculares fotografías y vídeos de la Luna eclipsada que permiten apreciar la evolución del fenómeno y el llamativo tono rojizo que adquirió nuestro satélite.

Momento culminante

El momento culminante se produjo a las 6:13 horas, cuando la sombra de la Tierra llegó a cubrir el 93 % de la superficie lunar.

Eclipse lunar parcial. AstroGuada

La elevada proporción de ocultación convirtió el fenómeno en un eclipse parcial profundo: la sombra más oscura de nuestro planeta, la umbra, cubrió prácticamente todo el disco lunar, aunque dejó visible una pequeña franja.

Fue precisamente esa parte iluminada la que generó un contraste especialmente llamativo con la zona teñida de rojo.

La Luna se tiñe de rojo

El color rojizo tiene una explicación física. Cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloquea la luz solar directa que normalmente ilumina nuestro satélite.

Otra imagen de la Luna. AstroGuada

Sin embargo, la Luna no desaparece por completo. Parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, que dispersa las longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, mientras que las ondas más largas, como el rojo y el naranja, consiguen atravesarla con mayor facilidad.

La atmósfera actúa así como una especie de lente que desvía esa luz rojiza hacia la sombra de la Tierra y termina proyectándola sobre la superficie lunar.

Es la conocida dispersión de Rayleigh, el mismo fenómeno óptico que explica el color azul del cielo y las tonalidades rojizas de los atardeceres.

La Luna teñida de rojo. AstroGuada

"Al quedar oculta una porción tan grande en la umbra, la práctica totalidad de la superficie de la Luna pierde la luz blanca que recibe directamente del Sol y empieza a brillar con un tono rojizo o anaranjado". Así lo explica Alfonso Espinosa, presidente de AstroGuada, que destaca además el contraste generado por la pequeña zona de la Luna que permaneció fuera de la umbra.

Desde la madrugada

El eclipse comenzó en Guadalajara a las 4:25 horas. El fenómeno alcanzó su ecuador alrededor de las 5:30 y llegó a su máxima ocultación a las 6:13. Finalmente terminó a las 8:05 horas, cuando la Luna ya se encontraba oculta por el horizonte oeste.

Durante toda la velada, los miembros de AstroGuada siguieron la progresiva entrada de la Luna en la sombra terrestre y aprovecharon para inmortalizar sus distintas fases con cámaras fotográficas, telescopios y prismáticos.

"Tras el buen sabor de boca que nos dejó el eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto, teníamos muchas ganas de contemplar un eclipse lunar", explica Espinosa.

La cita tenía además un significado especial después de que los eclipses totales de Luna de 2025, los días 14 de marzo y 7 de septiembre, no pudieran disfrutarse desde Guadalajara debido a la nubosidad.

Segundo eclipse

El fenómeno de esta madrugada está directamente relacionado con el eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto. La razón es sencilla: los eclipses solares se producen durante la fase de luna nueva. Aproximadamente dos semanas después, la Luna completa medio ciclo de su órbita y alcanza la fase llena, creando las condiciones para que pueda producirse un eclipse lunar.

Este ha sido el segundo y último eclipse lunar de 2026. El primero tuvo lugar el pasado 3 de marzo, aunque no fue visible desde España.

Y AstroGuada ya mira al cielo de los próximos años. En 2027 habrá otros dos eclipses lunares visibles desde Guadalajara, ambos de tipo penumbral, los días 20 de febrero y 17 de agosto.

Además, el 2 de agosto de 2027 llegará otro gran acontecimiento astronómico: un eclipse total de Sol que desde la provincia de Guadalajara podrá observarse de forma parcial, con una ocultación del disco solar de entre el 80 % y el 87 %.