El 3x3 CaixaBank convertirá a la Plaza de España de Guadalajara en una cancha de baloncesto el 5 de septiembre

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, junto al director de Instituciones de CaixaBank en Castilla-La Mancha, José Luis Campo Ruano, y el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, José Esteban Gálvez Moraleda, han presentado esta mañana el Circuito 3x3 CaixaBank, que llegará a Guadalajara el próximo 5 de septiembre convirtiendo la Plaza de España en una gran cancha de baloncesto al aire libre.

Durante la presentación, Engonga destacó que Guadalajara será una de las 11 ciudades españolas que formarán parte de este prestigioso circuito nacional, considerado el más importante de España entre los que se desarrollan de manera gratuita y al aire libre. El evento contará además con un escenario privilegiado, la Plaza de España con el Palacio del Infantado como telón de fondo.

El concejal de Deportes agradeció la implicación de CaixaBank, de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, de la Federación Española de Baloncesto y especialmente de los dos clubes de referencia de la ciudad, Guadalajara Basket y CB Salesianos, cuya colaboración ha sido fundamental para hacer posible esta cita deportiva.

Engonga subrayó que esta iniciativa encaja plenamente con la filosofía del Ayuntamiento de acercar el deporte a la ciudadanía, apostando por actividades al aire libre, accesibles y abiertas a todos los públicos. "Queremos sacar el deporte de las instalaciones cerradas y llevarlo al corazón de Guadalajara, para que cualquier persona pueda disfrutar de un gran acontecimiento deportivo", señaló.

Asimismo, recordó que el torneo será el primer evento deportivo de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, dentro de una programación que combina actividades culturales, tradicionales y deportivas.

Por su parte, el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, José Esteban Gálvez, destacó que se trata de una gran oportunidad para seguir impulsando el crecimiento del baloncesto en la provincia y acercar este deporte a nuevos practicantes.

En este sentido, señaló que Guadalajara ha experimentado el mayor incremento de licencias federativas de la región, pasando de alrededor de 1.100 licencias en la temporada 2024-2025 a cerca de 1.800 en la temporada 2025-2026, lo que refleja el excelente momento que vive este deporte en la provincia.

Gálvez resaltó además el carácter inclusivo del circuito, cuyo lema actual es "Cancha para todos", incorporando categorías para todas las edades y modalidades adaptadas, incluido el baloncesto en silla de ruedas.

Inscripciones abiertas

Desde Caixabank, José Luis Campo recordó que el Circuito 3x3 CaixaBank es el mayor espectáculo de baloncesto urbano al aire libre de España y destacó el compromiso de la entidad financiera con la promoción del deporte como herramienta de cohesión social.

Entre las novedades de esta edición figura la participación de Imagin, el neobanco de CaixaBank, así como la iniciativa solidaria "Triple Solidario", mediante la cual los lanzamientos conseguidos por los participantes se traducen en aportaciones económicas destinadas a asociaciones locales que trabajan por la inclusión y la igualdad.

Según los datos aportados por CaixaBank, en la edición de 2025 participaron 3.586 jugadores, se celebró en nueve ciudades y congregó a más de 45.000 visitantes. Este año el circuito recorre once ciudades españolas, siendo Guadalajara la octava parada del calendario.

Las inscripciones ya están abiertas y podrán realizarse hasta el 2 de septiembre a través de la página web de la Federación Española de Baloncesto. Podrán participar niños y niñas a partir de los 6 años, con categorías alevín, infantil, cadete, júnior, sénior y Maxi 35, tanto masculina como femenina.

Desde el Ayuntamiento de Guadalajara se anima a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de una jornada que convertirá el centro histórico de la ciudad en una gran fiesta del baloncesto, promoviendo valores como la convivencia, la inclusión y los hábitos de vida saludables.