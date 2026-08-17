Almaraz abre la puerta a Trillo: el PP de Guadalajara exige al Gobierno de Sánchez mantener abierta la central

La senadora del Partido Popular por Guadalajara María Patricio, ha valorado positivamente este lunes la decisión del Gobierno de España tras conocerse la prórroga en la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030.

El pasado 14 de agosto, el alcalde de Trillo, Jorge Peña, también celebró la decisión del Gobierno nacional al afirmar que la prolongación da "mucha esperanza de cara al cambio en el cierre de los parques nucleares".

Por su parte, la senadora ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "que esta rectificación no se limite a una sola instalación, sino que suponga la revisión del calendario de cierre de todas las centrales nucleares españolas, incluida la de Trillo".

"El Gobierno acaba reconociendo con sus propios actos aquello que desde el Partido Popular llevamos años defendiendo, España no puede permitirse cerrar centrales nucleares que pueden continuar funcionando con seguridad y con todas las garantías técnicas", ha afirmado señalando que la decisión sobre Almaraz supone "una enmienda del Gobierno a su propia política energética".

A su juicio, Patricio sostiene que el calendario de cierre nuclear "responde más a condicionantes ideológicos que a las necesidades energéticas, económicas y estratégicas de nuestro país" y advierte que "la decisión será insuficiente si el Ejecutivo mantiene intacto el resto del calendario".

"Lo verdaderamente sorprendente es que el Gobierno haya necesitado llegar hasta aquí para comprender algo elemental, no se puede garantizar la seguridad energética de un país cerrando fuentes de generación estables y estratégicas sin disponer de una alternativa equivalente", ha indicado.

La senadora ha afirmado que se alegra de la continuidad de Almaraz pero sostiene que "no puede ser un parche para intentar salvar una política energética equivocada. Si el Gobierno reconoce que Almaraz puede y debe continuar funcionando, tiene que explicar por qué pretende negar esa posibilidad al resto de centrales que puedan seguir operando con el correspondiente aval técnico".

Patricio ha recordado que el Partido Popular ha defendido mediante distintas iniciativas parlamentarias la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas y un modelo energético en el que la energía nuclear y las renovables sean complementarias: "Nosotros no planteamos una batalla entre tecnologías, queremos renovables y queremos nuclear, queremos toda la energía que permita a España tener suministro suficiente, estable, competitivo y con menos dependencia del exterior", ha indicado.

La central nuclear de Trillo, motor económico de la provincia

La popular ha incidido en la importancia que esta actuación tiene para Guadalajara y ha reclamado al Gobierno que tenga en cuenta el enorme impacto económico, laboral y social de la central nuclear de Trillo sobre la provincia y sobre los municipios del entorno.

"Quienes somos de Guadalajara sabemos perfectamente qué significa Trillo, no estamos hablando solamente de una central eléctrica, estamos hablando de miles de trabajadores, de empresas, de proveedores, de actividad económica y de familias que han construido su futuro alrededor de una instalación fundamental para nuestra provincia", ha subrayado.

Patricio advierte que "cerrar Trillo mediante una fecha decidida políticamente, independientemente de su situación técnica, tendría consecuencias que van mucho más allá de la producción eléctrica", pues para ella "Trillo es uno de los grandes motores económicos e industriales de Guadalajara y desempeña un papel fundamental en una zona rural que necesita empleo, inversión y oportunidades".

"Es muy sencillo dibujar un calendario de cierres desde un despacho en Madrid. Lo difícil es mirar a los trabajadores, a los empresarios y a los vecinos de los municipios de la zona y explicarles por qué se quiere prescindir de una instalación que genera riqueza y empleo si técnicamente puede continuar funcionando con seguridad", ha destacado.

Asimismo, ha defendido que el futuro de las centrales nucleares debe determinarse atendiendo a criterios técnicos, económicos y de seguridad, con el Consejo de Seguridad Nuclear como organismo de referencia: "Si una central cumple las condiciones de seguridad y el Consejo de Seguridad Nuclear avala su funcionamiento, la pregunta que debe responder el Gobierno es por qué España debería renunciar voluntariamente a esa capacidad de generación".

Patricio ha asegurado que desde el Partido Popular de Guadalajara se seguirá defendiendo, en las Cortes Generales, la continuidad de la central nuclear de Trillo siempre que cuente con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.

"La energía nuclear no es incompatible con las renovables. Es una energía que aporta estabilidad al sistema y que permite reducir nuestra dependencia energética de terceros países. España necesita una política energética basada en el interés nacional y no en dogmas políticos", ha concluido.