Logran controlar el incendio de El Recuenco tras quemar unas 80 hectáreas de superficie arbolada en Guadalajara

Un bombero forestal del Plan Infocam refrescando una superficie quemada en El Recuenco. Plan Infocam

El incendio forestal declarado en El Recuenco (Guadalajara) ya está controlado. Hasta el momento, el fuego ha afectado a unas 80 hectáreas de superficie forestal arbolada en este municipio situado en el entorno del Alto Tajo, próximo a la Serranía de Cuenca y la Alcarria.

Los equipos del Plan Infocam han conseguido estabilizar el perímetro y dar por controlado el incendio a las 18.36 horas de este sábado, según los datos del sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

Las llamas fueron detectadas a las 16.41 horas del viernes por un vigilante fijo. La evolución del incendio llevó a elevar la emergencia hasta el nivel 2, una situación que obligó a tomar medidas de protección para la población.

Los vecinos de El Recuenco tuvieron que ser evacuados y trasladados hasta el polideportivo de Cifuentes.

Además, las autoridades decretaron el confinamiento de los habitantes de El Pozuelo, ya en la provincia de Cuenca.

La situación mejoró durante la noche. A las 22.23 horas del viernes, el dispositivo pudo rebajar la emergencia a nivel 1, lo que permitió levantar tanto la evacuación de El Recuenco como el confinamiento de El Pozuelo y recuperar la normalidad en ambos municipios.

Más de 250 personas movilizadas

El operativo desplegado para hacer frente al incendio ha sido importante. Según los datos de Fidias, han participado 42 medios terrestres, 12 medios aéreos y 252 personas en los trabajos de extinción.

El fuego se ha producido en una zona forestal de especial complejidad por su ubicación, en el entorno del Alto Tajo y junto a espacios de la Serranía de Cuenca y la Alcarria.

Con el incendio ya controlado, los medios del Infocam continúan trabajando sobre el terreno para asegurar el perímetro y evitar que puedan producirse reproducciones.