El incendio de La Mierla es controlado tras 18 días y más de 32.000 hectáreas arrasadas: el mayor registrado en la región

El incendio forestal declarado el pasado 16 de julio en La Mierla (Guadalajara), el mayor registrado hasta la fecha en Castilla-La Mancha, ha quedado controlado este lunes tras 18 días de intenso trabajo de los servicios de extinción.

El fuego, que ha calcinado unas 32.000 hectáreas, obligó a desalojar más de una treintena de municipios, confinar otros catorce, movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y mantener durante días en vilo a toda la Sierra Norte de Guadalajara.

La decisión de dar el incendio por controlado ha sido adoptada a primera hora de este lunes por el Comité Asesor del Plan Infocam. Además, el operativo ha rebajado la Situación Operativa de Nivel 1 a Nivel 0, al desaparecer el riesgo para núcleos de población, carreteras e infraestructuras que justificaba el nivel de emergencia mantenido durante las últimas semanas.

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha explicado que, pese a la evolución favorable del incendio, el dispositivo mantendrá una "vigilancia activa" sobre el perímetro, ya que todavía pueden producirse reproducciones del fuego.

"No significa que el incendio esté extinguido", ha advertido, al recordar que dentro del enorme perímetro afectado permanecen numerosas "islas" de vegetación que no llegaron a arder y donde todavía existe combustión en troncos, raíces o manchas de gayuba.

Según ha señalado, una brasa latente puede reactivarse por efecto del viento, motivo por el que los agentes medioambientales continuarán realizando labores de vigilancia.

De hecho, durante la mañana de este lunes permanecían desplegados sobre el terreno dos medios terrestres y cinco efectivos del Plan Infocam para supervisar la evolución del incendio y actuar con rapidez ante cualquier posible reactivación.

El incendio que ha marcado el verano en la región

La Mierla ha sido, sin duda, el gran incendio del verano en Castilla-La Mancha y uno de los más graves registrados en España en los últimos años. El fuego se detectó a las 13.55 horas del 16 de julio por un vigilante fijo y las primeras investigaciones apuntan a que pudo originarse durante unos trabajos agrícolas realizados con una cosechadora.

Las condiciones meteorológicas extremas de aquella jornada, con altas temperaturas, escasa humedad y fuertes rachas de viento, favorecieron una propagación extraordinariamente rápida de las llamas, que en apenas unas horas obligaron a activar el máximo despliegue de medios de extinción.

Con el paso de los días, el incendio alcanzó unas dimensiones inéditas en la comunidad autónoma. Las aproximadamente 32.000 hectáreas afectadas —cerca del 90 % de ellas dentro del Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara— lo convierten en el mayor incendio forestal del que se tiene constancia en Castilla-La Mancha, superando cualquier precedente registrado en la región.

Evacuaciones masivas y la intervención de la UME

La evolución del fuego obligó a tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de la población. Más de treinta municipios tuvieron que ser evacuados de forma preventiva, mientras que otras catorce localidades permanecieron confinadas durante distintos momentos de la emergencia debido al avance del incendio y a la intensa presencia de humo.

Miles de vecinos abandonaron temporalmente sus viviendas mientras los equipos de emergencias trabajaban para proteger los cascos urbanos y evitar que las llamas alcanzaran nuevas zonas habitadas.

La magnitud del incendio hizo necesaria también la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se incorporó al operativo el mismo 16 de julio y permaneció desplegada hasta el 24 de julio, colaborando junto al Plan Infocam, bomberos de distintas administraciones, agentes medioambientales y efectivos de otras comunidades autónomas.

A medida que las condiciones meteorológicas mejoraron y el perímetro fue estabilizándose, el dispositivo comenzó a reducir progresivamente el número de medios desplegados, lo que permitió rebajar primero el incendio a Situación Operativa Nivel 1 y, este lunes, a Nivel 0.

Durante las casi tres semanas que ha permanecido activo el incendio se movilizaron centenares de profesionales y decenas de medios terrestres y aéreos para intentar contener un fuego que llegó a comprometer numerosos municipios de la Sierra Norte.

Pese a la favorable evolución de las últimas jornadas, la Junta insiste en que la vigilancia continuará mientras exista riesgo de que puedan aparecer puntos calientes dentro del perímetro afectado.

Recuperación de la Sierra Norte

Con el incendio ya controlado, la atención se centra ahora en la recuperación de una de las zonas naturales más valiosas de Castilla-La Mancha. La mayor parte de la superficie afectada pertenece al Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara, un espacio protegido de alto valor ecológico cuya restauración requerirá actuaciones durante los próximos años.

Las administraciones ya trabajan en la planificación de las labores de evaluación de daños y recuperación ambiental y socioeconómica del territorio, después de un incendio que ha dejado una profunda huella en el patrimonio natural de la provincia y que será recordado como el más devastador registrado en la historia reciente de Castilla-La Mancha.

Aunque el descenso a Situación Operativa Nivel 0 supone un hito en la gestión de la emergencia, el incendio de La Mierla todavía no puede darse por extinguido.

El Plan Infocam mantendrá la vigilancia permanente sobre el terreno hasta garantizar que no existe ningún riesgo de reactivación y que las últimas brasas han quedado definitivamente apagadas.