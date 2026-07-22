El incendio de Guadalajara sigue sin estabilizarse pero presenta "una evolución satisfactoria": preocupa el viento

El incendio forestal declarado el pasado jueves en La Mierla (Guadalajara) continúa "sin estabilizarse", aunque presenta una "evolución satisfactoria". Las llamas ya han calcinado 32.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara.

Así lo ha indicado el director de la emergencia, Juan José Fernández, que ha explicado que este miércoles se ha trabajado en la zona próxima a Condemios. "Es el único sitio donde verdaderamente tenemos algunos frentes de llama continuos. En el resto del perímetro lo único que nos estamos encontrando son puntos calientes", ha asegurado.

Además, ha afirmado que las labores llevadas a cabo han evolucionado "de manera satisfactoria" en la zona norte, donde se ha actuado con medios aéreos y maquinaria pesada.

"Estamos trabajando para darlo por estabilizado cuanto antes. Ese es nuestro objetivo", ha explicado.

Fernández también ha hablado de los vecinos de Ríofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque, que han podido volver a sus casas a lo largo de la jornada de este miércoles.

"También se estaba haciendo una revisión hacia otros municipios, que todavía no tienen orden de levantamiento de las medidas de confinamiento o de evacuación para comprobar que tienen todos los servicios públicos esenciales, como electricidad o agua. Cuando se verifique, se anunciarán nuevos retornos", ha avanzado.

Cabe recordar que el incendio había obligado a evacuar un total de 34 pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara.

"Por delante del incendio"

Tras la reunión de este miércoles del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), celebrada antes de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la zona afectada, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que "ya estamos nosotros por delante del incendio".

El presidente regional ha recordado que el fuego, declarado el pasado viernes, ha obligado durante los últimos días a evacuar y confinar a vecinos de distintos municipios de la Sierra Norte de Guadalajara y ha movilizado un amplio dispositivo integrado por efectivos del INFOCAM, la UME, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, medios del Ministerio para la Transición Ecológica y recursos llegados desde otras comunidades autónomas.

Page ha puesto en valor que el dispositivo ha logrado cumplir sus dos principales objetivos: proteger a la población y evitar que las llamas alcanzaran los núcleos urbanos.

"Calculamos que entre cinco y seis pueblos se habrían visto seriamente afectados por el fuego si no se hubieran desplegado dispositivos específicos para protegerlos", ha afirmado García-Page, que ha querido agradecer el trabajo realizado por todos los efectivos que participan en las labores de extinción.

Page ha destacado que durante la jornada se ha recuperado el suministro eléctrico y las telecomunicaciones en la zona, mientras que el abastecimiento de agua se garantizará mediante cubas provisionales allí donde los pozos hayan resultado afectados por el fuego.

Además, desde este martes ya se permite el acceso de los ganaderos para alimentar a los animales en las explotaciones situadas dentro del perímetro afectado.

A pesar de la evolución favorable, el presidente castellanomanchego insistió en que todavía no puede darse el incendio por estabilizado. La principal preocupación se centra ahora en las fuertes rachas de viento previstas para este jueves

Por último, ha anunciado que el Gobierno regional solicitará al Ejecutivo central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica, para facilitar la llegada de ayudas a los municipios afectados y acelerar la recuperación del territorio.