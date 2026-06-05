CSIF alerta sobre el estado de los centros educativos de Guadalajara y pide "soluciones urgentes"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado "soluciones urgentes" para "problemas estructurales que llevan años afectando a la educación pública de la provincia" de Guadalajara.

El sindicato ha apuntado, entre otros casos, al IES Doña Blanca de Molina de Aragón, donde desde las pasadas navidades permanece instalado un andamio para acometer la reparación de una cubierta. La demora en la ejecución de los trabajos está generando problemas de accesibilidad y dificultando el acceso al centro, especialmente para personas con movilidad reducida, según ha apuntado CSIF en nota de prensa.

Asimismo, CSIF considera incomprensible que las pruebas de oposición de la especialidad de Pedagogía Terapéutica se celebren en el IES Brianda de Mendoza mientras están previstas obras de reparación en el centro durante el periodo de realización de las defensas orales. Según el sindicato, esta circunstancia podría afectar a cientos de aspirantes que se juegan su futuro profesional en unas condiciones impropias de un proceso selectivo de estas características.

El sindicato también denuncia la situación del IES Alejo Vera, de Marchamalo, donde el incremento de alumnado procedente de los centros educativos de la localidad ha puesto de manifiesto la insuficiencia de espacios disponibles. Como solución, la Delegación Provincial ha optado por eliminar aulas destinadas a proyectos educativos estratégicos, como el Aula del Futuro, que ha conllevado la paralización del proyecto de investigación propuesto por la Consejería de Educación y el CSIC denominado Melanogaster catch the fly y que supone un retroceso en la línea de innovación que promueven las STEAM, y el Aula Profesional de Emprendimiento (APE), lo que limita el desarrollo de la competencia emprendedora.

Para CSIF, esta medida supone un importante retroceso en la apuesta por metodologías innovadoras, proyectos científicos y el desarrollo de competencias clave para el alumnado, además de evidenciar la falta de previsión ante una situación demográfica que era perfectamente conocida.

La organización sindical muestra igualmente su preocupación por la situación de localidades en crecimiento como Yebes o Pioz. En el primer caso, el actual instituto presenta problemas de espacio que siguen sin solución, mientras que en Pioz persisten las incertidumbres sobre la futura implantación de un instituto de Secundaria y las instalaciones que albergarán al alumnado (el curso 2026-2027 arrancará, según reconoció el Ayuntamiento, con aulas prefabricadas).

"Lo que estamos viendo es una sucesión de decisiones improvisadas que responden a los problemas cuando ya se han producido, en lugar de anticiparse a ellos. La educación pública necesita planificación, inversión y una gestión responsable de las infraestructuras educativas", ha señalado el responsable de CSIF Educación Guadalajara, José Antonio Ranz.