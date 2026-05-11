Campaña de micromecenazgo para salvar un histórico pozo de nieve de Guadalajara: "Su situación es crítica"

Hispania Nostra y la Asociación Amigos del Castillo de Molina de Aragón han lanzado una campaña de micromecenazgo para financiar la restauración de la Nevera del Val, un antiguo pozo de nieve situado en el municipio guadalajareño que está "en situación crítica y corre peligro de desaparecer de forma irreversible".

La campaña estará activa hasta el próximo 30 de mayo y tiene como objetivo mínimo recaudar 8.661 euros, una cantidad que permitirá acometer las actuaciones más urgentes para frenar el deterioro de la construcción.

El objetivo óptimo se ha fijado en 12.312 euros y permitiría completar una segunda fase destinada a mejorar el acceso y la puesta en valor del bien.

Almacenamiento de nieve

La Nevera del Val es un pozo de nieve tradicional de piedra ubicado junto a antiguos caminos en Molina de Aragón. Cuenta con un diseño cilíndrico construido en mampostería de piedra caliza y rematado por una cúpula. Durante siglos, se utilizó para almacenar nieve en invierno y transformarla en hielo, una práctica común antes de la refrigeración moderna.

La intervención prevista se ha estructurado en dos fases. La primera incluye la excavación arqueológica y retirada de escombros del interior, la documentación de los restos, la consolidación de los paramentos de piedra, la reconstrucción de la puerta y de las zonas caídas, así como la instalación de una puerta de reja de forja.

La segunda permitirá instalar una escalera metálica para facilitar el acceso a la base de la nevera, mejorando así su comprensión, accesibilidad y puesta en valor. Los fondos adicionales se destinarán a localizar el sistema de desagüe original y a ejecutar las actuaciones necesarias para su recuperación.

"Este proyecto demuestra que la implicación ciudadana es fundamental para proteger un patrimonio que forma parte de nuestra memoria colectiva. La Nevera del Val no es solo una construcción tradicional, es el testimonio de una forma de vida de un oficio desaparecido y de la relación de las comunidades con su territorio", ha expresado Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra.