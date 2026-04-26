La Bonoloto da una alegría a un acertante de Azuqueca de Henares (Guadalajara) gracias a un premio de segunda categoría
En el sorteo de este sábado no se han registrado acertantes de primera categoría.
Más información: Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 25 de abril de 2026
El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado ha dejado un premio de 67.431 euros en Azuqueca de Henares (Guadalajara) gracias a un boleto de segunda categoría, con cinco aciertos más el complementario.
Según ha informado la Loterías y Apuestas del Estado, el boleto ha sido sellado en la administración de loterías número 2 de la localidad guadalajareña —ubicada en la avenida de Alcalá— y es uno de los dos acertantes en esta categoría en toda España.
El otro boleto premiado de segunda categoría ha sido validado en Fene (La Coruña), mientras que en esta ocasión no se han registrado acertantes de primera categoría, es decir, de seis aciertos.
La combinación ganadora del sorteo ha sido la formada por los números 24, 14, 21, 37, 18 y 11, con el 27 como número complementario y el 5 como reintegro.