Guadalajara retrasa hasta finales de 2027 las sanciones de la ZBE: "Solo se activará por mala calidad del aire"

La alcaldesa, Ana Guarinos, y el concejal de Medio Ambiente y Zona de Bajas Emisiones, José Luis Alguacil. Foto: Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha anunciado la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2027 de la moratoria para la imposición de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Además, pasará a activarse solo en aquellos días en los que se registren niveles de contaminación que superen los umbrales considerados perjudiciales.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, acompañada del concejal de Medio Ambiente y Zona de Bajas Emisiones, José Luis Alguacil, que han defendido un modelo "más eficaz y coherente, basado en criterios técnicos y en la evolución real de la calidad del aire".

En este sentido, la ZBE seguirá existiendo al tratarse de una obligación derivada de la normativa estatal para municipios de más de 50.000 habitantes, pero su aplicación será dinámica.

"La zona de bajas emisiones se activará únicamente cuando los niveles de calidad del aire lo requieran. No tiene sentido penalizar a los vecinos si la calidad del aire es buena. La decisión es meditada, responsable y sensata", ha afirmado.

Al respecto, Guarinos ha indicado que la calidad del aire en Guadalajara ha mejorado de forma sostenida en los últimos años, pasando de una media anual de 27 microgramos de partículas en 2022 a 19 microgramos en 2024.

Asimismo, Alguacil ha explicado que la activación de la ZBE se determinará en función de la media de contaminantes durante tres días consecutivos y no por picos puntuales.

Modificación de la ordenanza

La ampliación de la moratoria conllevará la modificación de la actual ordenanza reguladora de la ZBE. El objetivo es adaptar el sistema a este modelo flexible.

Entre otras medidas, se prevé reforzar la señalización mediante paneles informativos que indicarán cuándo la zona está activa, además de los medios habituales por los que el Ayuntamiento informa.

"La medida responde a la necesidad de proteger la actividad económica del casco histórico y evitar medidas desproporcionadas. No es necesario castigar al ciudadano cuando ha demostrado comportarse y reducir la contaminación. El objetivo de la ZBE debe ser mejorar la calidad del aire y la salud pública, no restringir el tráfico de forma permanente", ha afirmado la regidora.