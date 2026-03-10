SOS para que no se retire el único cajero automático que queda en un pueblo de Guadalajara con 140 habitantes

Concha Casado, diputada provincial del PP en Guadalajara; Ángel Faustino Fernández, alcalde de Villanueva de Alcorón y Román García, ortavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara.

Salvar el único cajero automático que queda en el pueblo. Esta es la misión que se han encomendado desde el Ayuntamiento de Villanueva de Alcorón, un pequeño pueblo de Guadalajara que cuenta con apenas 140 habitantes.

Desde el año 2022, este municipio situado en la comarca del Señorío de Molina cuenta con este terminal gracias a una línea de ayudas por tres años del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de Molina de Aragón.

Esta solución se planteó como cobertura de este servicio tras el cierre de la oficina que tenía La Caixa en enero de 2019 y del cajero de Ibercaja en abril de 2022.

Ahora, según ha explicado el alcalde, Ángel Faustino Martínez, este terminal corre peligro porque la subvención vence y "el Ayuntamiento no puede soportar un coste de 6.000 euros al año -5.000 euros si firmamos un contrato de tres años- por el mantenimiento, que es lo que nos piden, más el coste de la luz e internet".

"Si las administraciones no nos ayudan, el cajero cerrará y, sintiéndolo mucho, el servicio dejará de prestarse”, ha lamentado el regidor municipal en una nota de prensa enviada por el PP, al tiempo que ha advertido que no se trata de un servicio cien por cien gratuito porque los usuarios tienen que hacer frente “a las comisiones por su uso”.

Fernández ha apuntado que si finalmente el cajero deja de funcionar, la cobertura financiera del Villanueva de Alcorón se limitará al servicio de Ibercaja un día a la semana y el de La Caixa, a través de un autobús, un jueves sí y otro no. Todo ello en un municipio donde "la mayoría de nuestros vecinos son personas mayores con los inconvenientes lógicos para desplazarse".

"Estamos en lo mismo de siempre, se habla mucho de la España despoblada, pero lo que nos encontramos es una España abandonada y vacilada”, ha lamentado.

Apoyo del PP

El alcalde de Villanueva de Alcorón ha estado acompañado por el portavoz del grupo popular en la Diputación de Guadalajara, Román García, quien se ha unido a esta petición de ayuda para un ayuntamiento pequeño "con presupuesto limitado y necesidades más urgentes" y ha criticado que haya servicios básicos "que se tengan que prestar a costa de los más débiles, los ayuntamientos a los que se les pone en la tesitura de tener que decidir qué servicio prestar y cuál no".

En este sentido, ha advertido que, si no se toman medidas, "Villanueva de Alcorón no solo perderá una máquina, perderá autonomía, comodidad y servicio; motivos de más para que la gente termine marchándose".

Por ello, García ha pedido "que se atienda la petición de auxilio del alcalde de Villanueva de Alcorón, una persona que está luchando día a día por ofrecer lo mejor para su pueblo, con varios proyectos en marcha, e ideando otros posibles para asentar población".