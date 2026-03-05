Pastrana volverá a ser epicentro mundial de la miel con una feria que este año cambia de ubicación

Pastrana (Guadalajara) volverá a convertirse en la capital mundial de la miel con la celebración de su XLV Feria Apícola Internacional. La principal novedad que trae esta edición es el cambio de ubicación, dado que las obras que se están realizando en el Convento de San Francisco han obligado a trasladarla al Palacio Ducal y la Plaza de la Hora.

La presentación de la feria, que tendrá lugar entre el 13 y el 15 de marzo, ha tenido lugar este jueves con la presencia de la diputada de Turismo de la Diputación de Guadalajara, Elena Cañeque; el delegado de la Junta de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Santos López; el alcalde de Pastrana, Carlos Largo, el presidente de APAG, Juan José Laso y el presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco.

Cañeque ha destacado durante su intervención que la Feria Apícola de Pastrana es "un referente a nivel nacional y una de las más relevantes de Europa", subrayando además su capacidad de adaptación en los últimos años, incluso en momentos complicados como la pandemia, lo que ha permitido consolidara como una de las citas más importantes del sector.

Cañeque ha señalado que el hecho de que el recinto vuelva a estar completo refleja el interés que sigue despertando esta feria entre profesionales y empresas del sector apícola. Asimismo, ha recordado que la Diputación participa en la organización del evento y ha incrementado su aportación económica hasta los 60.000 euros, además de mantener otras líneas de apoyo al sector, como una convocatoria de 100.000 euros en ayudas destinadas a los apicultores de la provincia.

Por su parte, el alcalde de Pastrana, Carlos Largo, ha destacado que alcanzar la 45 edición de esta feria es motivo de orgullo para el municipio y ha subrayado su importancia como motor económico y turístico para la localidad. Asimismo, ha señalado que el cambio de ubicación responde a las obras de rehabilitación del Convento de San Francisco, espacio que ha acogido la feria en los últimos años.

En representación del Gobierno regional, Santos López, ha felicitado a la organización del evento y ha destacado el trabajo que se lleva a cabo desde el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo, que, según ha recordado el delegado es "un referente a nivel internacional en cuanto a investigación apícola".

Programación

La feria arrancará el viernes 13 de marzo con la inauguración oficial y la apertura de las primeras actividades, que incluirán la presentación del concurso infantil de dibujo y la inauguración de la exposición del concurso de fotografía relacionada con el mundo de la apicultura, según ha informado la Diputación de Guadalajara.

A lo largo de la jornada se celebrará también una cata comentada de mieles, donde los asistentes podrán degustar variedades de la Denominación de Origen Miel de la Alcarria junto a otras mieles, además de un showcooking a cargo de Jesús Pardo, chef del restaurante Dama Juana.

Durante el fin de semana, la feria continuará con jornadas técnicas, actividades divulgativas y propuestas dirigidas al público familiar, como talleres de elaboración de propóleos, visitas teatralizadas y diversas actividades infantiles en la Plaza de la Hora.

La feria concluirá el domingo 15 de marzo con las últimas actividades: taller de elaboración de velas, showcooking a cargo de Carlos Gumiel, chef del restaurante Biosfera, y la entrega de premios de los distintos certámenes organizados durante el evento, que pondrán el broche final a tres días de actividades dedicadas al mundo de la apicultura, la miel y los productos derivados de las abejas.