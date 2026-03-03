Así será el hotel de 5 estrellas que abrirá en pleno corazón de Guadalajara: 25 habitaciones en un palacio del siglo XIV

Palacete de San Esteban en el que se construirá el hotel.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este martes varios asuntos de relevancia municipal, entre ellos la concesión de licencia de obra para la construcción de un hotel de 5 estrellas en la Plaza de San Esteban.

Concretamente, este nuevo espacio hotelero contará con 25 habitaciones y un restaurante en un palacete del siglo XVI de 2.556,19 metros cuadrados de superficie distribuidos en tres plantas sobre rasante, cubierta y sótano.

Pese a su origen, el aspecto actual del inmueble se corresponde con una profunda reforma que llevó a cabo el Conde de Medina en 1720, incluida su vistosa portada.

Desde el Consistorio recuerdan que desde 1951 hasta 2009, el edificio había sido alquilado a varias administraciones, por lo que ha permanecido cerrado durante más de tres lustros.

Ahora, con esta licencia de obra e instalación concedida a Clalota SL, la empresa puede comenzar las actuaciones para dotar al corazón de Guadalajara de un nuevo espacio hotelero singular.

142 viviendas en Aguas Vivas

Por lo demás, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licencia urbanística para un conjunto de 142 Viviendas de Precio Tasado (VPT), garajes, trasteros y piscina, promovido por GreenHabitat S. Coop. en la Avenida de Pálmaces de Jadraque 68, dentro de la parcela RC3 del sector 'Ampliación Aguas Vivas'.

El proyecto, conforme al Plan General de Ordenación Urbana, deberá completar determinados requisitos previos al inicio de las obras, ha advertido el Consistorio.

Además de estos acuerdos principales, la Junta ha aprobado otros asuntos de gestión municipal. Entre ellos, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara, que incluye supresiones, ampliaciones de dotación, creación de nuevas fichas y ajustes de nivel o jornada en diferentes áreas.

Asimismo, se ha ordenado iniciar los expedientes de contratación para el suministro de gas natural para edificios e instalaciones municipales, así como para el mantenimiento, conservación y asistencia ante averías de instalaciones de climatización.

En materia de Urbanismo, la Junta también ha concedido diversas licencias de obra mayor a particulares y se ha aprobado la rectificación de un error en un acuerdo previo relativo a una licencia concedida en la Avenida Proyecto Hombre 2, sustituyendo correctamente la titularidad a favor de Montepino Logística Big Box, S.L.U., manteniéndose el resto del contenido del acuerdo.