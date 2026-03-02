Sigüenza comienza a acelerar para convertir su 'paisaje dulce y salado' en Patrimonio Mundial de la Unesco

Reunión del Consejo Rector de la candidatura a Patrimonio Mundial del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza'. JCCM

La candidatura 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza' ha dado este lunes un paso decisivo en su camino hacia la declaración de Patrimonio Mundial tras aprobarse el envío del expediente preliminar al Ministerio de Cultura, trámite previo a su posterior evaluación por la Unesco.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido en Palazuelos, pedanía de Sigüenza, la reunión del Consejo Rector de la candidatura, acompañado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y la alcaldesa seguntina, María Jesús Merino. El documento será analizado en el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico que se celebrará los días 9 y 10 de abril en Sigüenza.

García-Page ha destacado que la candidatura entra ahora en una fase preliminar dentro del nuevo procedimiento implantado por la Unesco para evaluar la calidad técnica de las propuestas antes de la elaboración del expediente definitivo.

"Tenemos depositadas todas nuestras esperanzas en la candidatura", ha afirmado el presidente regional, convencido de que el proyecto "saldrá adelante" y subrayando que se trata de uno de los expedientes "más preparados y documentados" que ha conocido.

Una candidatura pionera

Tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Sigüenza han resaltado que esta será la primera candidatura española sometida a este nuevo sistema de evaluación internacional.

El expediente preliminar define las líneas maestras del proyecto, centradas en el papel histórico de la sal como elemento vertebrador del territorio desde la Edad Media hasta el siglo XX, condicionando el poblamiento, la economía y la organización territorial de la comarca.

El denominado 'Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza' representa un ejemplo singular de aprovechamiento tradicional de recursos naturales en las parameras ibéricas, donde conviven aguas saladas y dulces.

El entorno conserva vestigios excepcionales de salinas de evaporación solar y un patrimonio arquitectónico y cultural que refleja un paisaje de frontera y dinámicas multiculturales del Medievo europeo mantenidas a lo largo del tiempo.

Consenso institucional y desarrollo territorial

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha destacado el trabajo desarrollado durante los últimos seis años para presentar una candidatura "rigurosa" y con amplio respaldo institucional y científico.

En el Consejo Rector participaron representantes de la Junta de Comunidades, la Diputación de Guadalajara, ayuntamientos implicados, la Universidad de Alcalá, el Obispado y diversas entidades culturales.

El proyecto, iniciado en 2020 e incorporado a la Lista Indicativa española en 2021 y a la de la Unesco en 2022, forma parte de una estrategia de desarrollo sostenible que vincula la conservación del patrimonio con el impulso económico y social del territorio.

Miembros del Consejo Rector abordaron la preparación del expediente preliminar de la candidatura. Ayuntamiento de Sigüenza

Según las previsiones, el expediente preliminar podría remitirse a la Unesco a lo largo de 2026, con una primera evaluación prevista para finales de 2027 antes de la presentación definitiva.

Con este nuevo avance, la candidatura entra en una etapa decisiva en la que el consenso institucional, el rigor técnico y el apoyo territorial serán claves para lograr el reconocimiento internacional del paisaje cultural de Sigüenza y su comarca.