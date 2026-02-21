Un fallecido y un herido grave tras la salida de vía de una moto en Fuentenovilla (Guadalajara)

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido de gravedad este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Fuentenovilla, en Guadalajara. El siniestro se ha producido al salirse de la vía la moto en la que ambos circulaban por la carretera autonómica CM-2003.

El aviso se ha recibido a las 12:44 horas, concretamente a la altura del kilómetro 3 de la citada vía, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a las agencias informativas.

A consecuencia del impacto, uno de los ocupantes ha fallecido en el lugar de los hechos. Aunque no se han facilitado datos precisos sobre la edad de la víctima mortal, se ha confirmado que su acompañante, un hombre de unos 33 años, ha sufrido heridas de carácter grave y ha sido evacuado de urgencia en un helicóptero sanitario al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

En el dispositivo de emergencia han intervenido, además del helicóptero, una ambulancia de Soporte Vital Básico y agentes de la Guardia Civil.