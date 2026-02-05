Guadalajara programa el pregón de carnaval y la concentración de botargas a cubierto por el temporal

El Ayuntamiento de Guadalajara tiene previsto celebrar este sábado el pregón de carnaval y la concentración de botargas, ambos declarados Fiesta de Interés Turístico Provincial y que tradicionalmente se ha celebrado por las calles y en la plaza Mayor, en el espacio Tyce, para garantizar "la seguridad de participantes y público".

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, ha detallado la programación del Carnaval en la capital en una rueda de prensa, en la que ha presentado las novedades de esta edición.

López Pomeda ha subrayado que uno de los "momentos centrales" de este fin de semana llegará con el Pregón de Carnaval y la Concentración de Botargas, dos eventos que se celebrarán "este mismo sábado" y que, debido a las previsiones meteorológicas, se cambian de ubicación, trasladando el evento al espacio Tyce, un espacio que garantiza la seguridad de participantes y público.

Ha agradecido además la colaboración de las botargas y asociaciones que cada año hacen posible este encuentro “singular” y que constituye “un escaparate excepcional de tradiciones ancestrales que atrae a visitantes de toda la provincia y de fuera de ella”.

Sobre la identidad del pregonero, que el concejal ha mantenido en secreto, ha adelantado que "es un personaje muy conocido por todos a quien la capa y la máscara le resulta muy familiar".

Detalles de la programación

En general, López Pomeda ha explicado que la programación del Carnaval 2026 se ha diseñado “pensando en todos los públicos, combinando tradición y nuevas propuestas”, y contará con actividades que recorrerán prácticamente toda la ciudad.

Así como es tradicional, el jueves 12 de febrero, Jueves Lardero, se celebrará la merienda popular con chorizo, pan y vino, y un día después, el viernes 13 de febrero, se inaugurará el Festival Barroco 'España en el siglo XVIII', que llenará durante todo el fin de semana la Plaza de Santo Domingo con teatros de calle, espectáculos y diversas propuestas.

El sábado 14 de febrero comenzará con una salida extraordinaria de la comparsa de Gigantes y Cabezudos a las 12:00 horas, que dará paso a un gran vermú popular en el Mercado de Abastos.

Ese mismo día tendrá lugar el sábado de Carnaval, con el Concurso de Disfraces de Adultos 2026, que este año partirá del Parque de Adoratrices y concluirá en la Plaza Mayor, animando el recorrido con grupos, comparsas y participantes individuales.

Por la noche, el Espacio Tyce acogerá la gran fiesta de peñas.

El 15 de febrero a las 11:30 horas, el Concurso Infantil de Disfraces volverá a celebrarse en la Avenida Buendía, para continuar por el bulevar Entrepeñas y desembocar en el Palacio Multiusos.

Los días sin cole, lunes 16 y martes 17, el Palacio Multiusos acogerá de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas el 'Peque Carnaval', un espacio con hinchables, talleres, ludoteca y un sinfín de actividades dirigido a niños de 3 a 14 años.