El Ayuntamiento de Alovera enmarca la clase de 'strip dance' en la programación deportiva: "Rechazamos la censura"

El Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) ha respondido este jueves a las acusaciones del PSOE de haber difundido un cartel "hipersexista" anunciando una clase de 'strip-dance' con la imagen de "una coreografía de baile sugerente". Desde el Consistorio han rechazado la censura y han asegurado que la actividad se enmarca en la programación deportiva del municipio.

"El municipio de Alovera ofrece durante todo el año una programación deportiva adaptada a todas las edades, géneros y grupos, tanto dentro de agenda ordinaria como con citas especiales. Y también da cobertura a eventos o actividades deportivas propuestas por clubes o usuarios", ha expresado.

Según han detallado, fueron las usuarias y monitoras de las actividades fitness del polideportivo las que propusieron una actividad deportiva de expresión artística que se desarrollaría en el polideportivo municipal.

"El Ayuntamiento y el área de Deporte están obligados a exigir respeto y no deformar una actividad que no tiene otro prisma que el deportivo y artístico, organizado por mujeres para mujeres", ha expresado, calificando de "retroceso a los derechos de la mujer la petición socialista de que no se cedan las instalaciones municipales".

Para el Consistorio, "una actividad deportiva o de expresión artística nunca puede desdibujarse con parámetros sexuales y mucho menos rebajar por ello a la mujer a objeto sexual". Por ello, consideran las palabras del PSOE como "un ataque a los valores del deporte y una censura que, desgraciadamente, las mujeres sufren en muchos países y en nuestro país se superó hace tiempo".

Por último, han invitado al grupo socialista a "interactuar y conversar antes con las mujeres y conocer la realidad municipal antes que generar polémicas que generan lo contrario de lo que dicen buscar".

Cartel de la polémica

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el PSOE denunció este miércoles un cartel del Ayuntamiento anunciando clases de 'strip-dance' por la imagen utilizada para el mismo. La portavoz del grupo local, Inmaculada Tello, denunció que supone "un grave retroceso en materia de igualdad y un uso absolutamente irresponsable de una concejalía pública".

Según criticó, el cartel anuncia una clase con la foto de "una coreografía de baile sugerente" que está "dirigida exclusivamente a mujeres y utiliza una imagen claramente sexualizada del cuerpo femenino como reclamo".

Por ello, pidió la "retirada inmediata" del cartel y la eliminación de esta actividad de la programación municipal. Además, exigió "una disculpa pública" por parte del Ayuntamiento de Alovera por promover un contenido que "vulnera los principios de igualdad y respeto que deben regir la acción institucional".