Proponen multar al CD Guadalajara con 78.000 euros por la grada supletoria instalada ante el FC Barcelona

El Ayuntamiento de Guadalajara ha incoado un expediente sancionador grave contra el CD Guadalajara en el que propone una sanción de 78.000 euros por la instalación de tres módulos de grada supletoria sin los permisos preceptivos en el partido de Copa del Rey que el pasado martes midió al equipo local contra el FC Barcelona.

El decreto firmado por la Concejalía de Urbanismo se abre después de que el club enviase tarde la petición, según reconocía el presidente del club, Carlos Ávila, y obligase a retrasar el comienzo del partido media hora.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, recoge que los actos son constitutivos de una infracción urbanística calificada como grave y sancionada con una multa de 6.001 a 150.000 euros según se determine en la instrucción, según prevé el artículo 165 de Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU).

En concreto, el decreto señala al interesado que le correspondería una sanción de 78.000 euros correspondiente al grado medio.

El CD Guadalajara tiene 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas, o también puede reconocer voluntariamente su responsabilidad y se le aplicaría una reducción del 20% del importe de la sanción propuesta, por lo que ascendería a 62.400 euros.

Ausencia de proyecto técnico

Tras el partido, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, precisaba que estas gradas fueron instaladas inicialmente sin licencia municipal, lo que obligó al Ayuntamiento a requerir al club la presentación de un proyecto técnico para su legalización que recogiese aspectos clave para evaluar la seguridad, la evacuación y los planes de autoprotección.

Según detallaba, este documento fue presentado por el club horas antes del encuentro, lo que obligó a los técnicos municipales a analizar la documentación y comprobar sobre el terreno la instalación en un plazo muy reducido.

Finalmente, el uso de la grada principal fue autorizado, con capacidad para 1.860 personas, mientras que las gradas supletorias laterales no se habilitaron al no contar con la documentación necesaria.