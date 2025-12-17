El presupuesto de Diputación de Guadalajara crece un 7 % en 2026 con 97,5 millones: "Más inversión para los pueblos"

Presentación de los presupuestos de la Diputación de Guadalajara. Diputación de Guadalajara

La Diputación de Guadalajara contará en 2026 con un presupuesto de 97,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,01% respecto al ejercicio anterior, equivalente a 6,3 millones de euros más.

Este aumento permitirá ampliar los servicios que la institución provincial presta a los municipios, así como poner en marcha nuevas líneas de inversión y programas de apoyo a distintos sectores y entidades de la provincia.

El presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha presentado el proyecto presupuestario acompañado por los cuatro vicepresidentes y el conjunto del equipo de Gobierno, destacando que las cuentas para 2026 profundizan en "más servicios y más inversiones para los pueblos, una mejor distribución de los recursos según las necesidades detectadas, el refuerzo de los servicios públicos y medidas para dinamizar económica y socialmente las zonas rurales".

Entre las principales novedades figura la entrada en funcionamiento del nuevo Parque de Bomberos de Sacedón, cuya construcción se llevó a cabo durante el primer mandato de Vega tras años de retrasos.

Capítulos de inversiones

En 2026 se incorporará la plantilla necesaria para su apertura, lo que se refleja en un importante aumento del presupuesto del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CEIS).

El capítulo de inversiones alcanza los 30,1 millones de euros, el 30,88 % del presupuesto total, aunque no incluye los más de 18 millones ya consignados en ejercicios anteriores para el FIM 2026 ni para el nuevo vaso de vertido de la planta de residuos de Torija.

Entre las principales partidas destacan los 5,7 millones de euros para la conservación de carreteras provinciales, que incluyen 700.000 euros para la circunvalación de Sigüenza; el Plan Provincial de Obras y Servicios, que llegará a 120 pueblos con una dotación de 5,46 millones de euros; y el Plan de Caminos Vecinales, que sube un 33 % hasta 1,2 millones de euros.

También se contemplan inversiones como el Plan de Mejora de Accesos a Núcleos de Población (1 millón), el Plan de Asfaltado (700.000 euros),

El Plan de Obras Hidráulicas (500.000 euros), la rehabilitación del inmueble para el Centro de Innovación Territorial (450.000 euros), las reformas del Polideportivo San José (500.000 euros) y 250.000 euros para la digitalización de las carreteras provinciales.

Más apoyos

El capítulo VII, destinado a subvenciones y convenios con ayuntamientos y entidades, crece un 58,5 % hasta los 10,6 millones de euros, con una nueva línea de 3 millones de euros para inversiones municipales.

Destacan los 2,3 millones de euros destinados a convenios con el Obispado de Sigüenza-Guadalajara, un 64,3% más, que incluyen actuaciones en iglesias, patrimonio artístico y la rehabilitación de la iglesia de San Martín de Molina de Aragón para su uso como museo.

Además, se destinan 475.000 euros a la restauración de patrimonio histórico en municipios como Puebla de Valles, Zorita de los Canes, Pioz o Hita.

Se mantienen ayudas al sector ganadero (375.000 euros), a autónomos y microempresas rurales (700.000 euros) y a infraestructuras agrarias de uso común (300.000 euros).

Servicios sociales, empleo y nuevas líneas

El presupuesto incluye 1,4 millones de euros para el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia en accesos a pueblos, 2,1 millones para el programa socio-nutricional 'Como en Casa', 1,3 millones para el Plan de Empleo regional en municipios, 550.632 euros para el Plan Corresponsables y 1 millón de euros para el servicio de Transporte Sensible a la Demanda.

Asimismo, se mantienen los cajeros automáticos en pueblos sin servicios bancarios, con más de 600.000 euros, y se incorporan nuevas partidas: 260.000 euros para estudios sobre la posible Zona Franca del Corredor del Henares, 150.000 euros para ayudas a campos de lavanda y 100.000 euros para actividades relacionadas con el eclipse solar de agosto de 2026.

Refuerzos

Las aportaciones de la Diputación a los consorcios provinciales de Bomberos y Residuos suman casi 10,6 millones de euros.

El CEIS contará en 2026 con un presupuesto de 13,3 millones, casi un 30 % más, debido al aumento de plantilla para Sacedón y para mejorar la cobertura en Azuqueca. La Diputación aportará 9,6 millones, el 72 % del total.

Por su parte, el Consorcio de Residuos reducirá su presupuesto hasta los 6,08 millones, con una aportación provincial de 972.799 euros, lo que permitirá mitigar el impacto del coste de gestión de residuos en las tasas municipales.