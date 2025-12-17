El hotel de cuatro estrellas donde se alojó el FC Barcelona en su visita a Guadalajara: habitaciones desde 112 €

Uno de los recibidores principales del hotel y un autobús del FC Barcelona.

El FC Barcelona se impuso con sufrimiento al Deportivo Guadalajara en un histórico partido de la Copa del Rey en el estadio Pedro Escartín. No fue hasta el minuto 77 que los azulgranas se adelantaron tras el tanto de cabeza de Christensen. Finalmente, Rashford sentenció el 0-2 en los últimos instantes y ratificó el pase a la siguiente ronda.

El encuentro comenzó media hora más tarde por problemas en la grada supletoria. Según informa este diario, el Pedro Escartín no pudo abrir las puertas de acceso a estos asientos extra en lo previsto al no contar con los permisos del Ayuntamiento.

Hansi Flick, Joan Laporta, Pedri, Lamine Yamal y el resto aterrizaron en la capital alcarreña sobre las 12:00 del mediodía. El Hotel Guadalajara & Conference Center Affiliated by Meliá fue donde la plantilla del club catalán almorzó y recargó pilas antes del partido de dieciseisavos de final.

Exterior del Hotel Guadalajara & Conference Center Affiliated by Meliá.

Este establecimiento hotelero de cuatro estrellas destaca por su aspecto sobrio exterior y un diseño interior alegre y elegante. Está situado en la nueva zona empresarial de Guadalajara, concretamente en la avenida Eduardo Guitián (a escasos minutos del Pedro Escartín).

Uno de los servicios destacados de este hotel es su amplio gimnasio de 110 metros cuadrados y amplios ventanales que está abierto las 24 horas. Dispone de todo tipo de máquinas de musculación, pesas, elípticas y cintas de correr.

Gimnasio del Hotel Guadalajara & Conference Center Affiliated by Meliá.

El Hotel Guadalajara & Conference ofrece distintas categorías de habitaciones (Standard, King, Premium, familiares, con balcón o adaptadas), todas con escritorio, minibar, caja fuerte y baño. El precio por noche parte de los 112 euros, la más sencilla, hasta los 146 en caso de la triple.

Hora de descansar 🔋 pic.twitter.com/9Wfdqw1KjD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 16, 2025

En el apartado gastronómico, disponen de un desayuno bufé para los huéspedes y un restaurante principal, 'El Infantado' donde la especialidad son los arroces, asados y el solomillo ibérico a la miel de La Alcarria. El ticket medio ronda los 15-25 euros por persona y ofrecen un menú con maridaje por 40 euros.

Uno de los comedores del restaurante 'El Infantado'. Melia.com

Para quienes llegan en vehículo propio o en autobús, como el FC Barcelona, este hotel alberga un aparcamiento exterior y varios puntos de recarga para coches eléctricos.

Esto unido a su cercanía con el centro de la ciudad y el centro comercial Ferial Plaza, convierten al Hotel Guadalajara & Conference Center Affiliated by Meliá en una opción a considerar tanto para profesionales, grupos o familias.