Tolón presume de inversiones del Gobierno en Guadalajara: "La mayor movilización de recursos de la historia"

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha repasado este jueves el volumen de inversiones del Ejecutivo central en la provincia de Guadalajara, con una cifra que constituye "la mayor movilización de recursos públicos de nuestra historia reciente".

Tolón ha destacado las actuaciones en infraestructuras, especialmente en la red viaria, donde el Estado ha destinado más de 346 millones de euros desde 2018 tanto en conservaciones como en mejoras.

Además, ha recordado que actualmente hay más de 35 millones en ejecución y la variante N-320 continúa su tramitación con una inversión de 90 millones.

"El estudio informativo está adjudicado. Este tipo de inversiones requieren procesos administrativos que no son cortos. El proyecto está presupuestado y es un objetivo para llevar a cabo en Guadalajara", ha afirmado.

En materia ferroviaria, Tolón ha destacado los 48 millones de euros destinados al desarrollo del corredor en la provincia, mientras que en vivienda ha señalado los 7 millones para la promoción de 156 viviendas en alquiler asequible y el impulso a más de 400 viviendas a través de Sepes.

Por último, en cuanto a turismo, ha mencionado los 22 millones para la apertura del Parador de Molina de Aragón o los 10 millones para la modernización y adecuación del establecimiento turístico de Sigüenza. También el apoyo económico a las pymes mediante el Kit Digital, que ha movilizado más de 11 millones para 3.000 empresas, además de 40 millones en incentivos regionales.

Cifras autonómicas

Por otro lado, Tolón ha destacado algunas cifras autonómicas como los 7.840 millones de financiación para Castilla-La Mancha en 2026, la condonación del 30 % de la deuda autonómica o los más de 2.000 millones del Plan de Recuperación que han beneficiado a 67.000 personas en la comunidad.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, ha respondido a las quejas trasladadas por varios municipios sobre el servicio de Correos, afectado por vacantes sin cubrir.

"Están en negociaciones con el Ministerio. Se espera una resolución en las próximas semanas para tratar de subsanar la falta de personal y garantizar el reparto diario en la provincia", ha sentenciado.