Los dos pueblos de Guadalajara que llevan seis meses incomunicados: "Somos 100 votos, no les importamos"

Montaje con una foto del Ayuntamiento de Zarzuela de Jadraque y otra del puente derruido.

El mes de marzo de este año fue el tercero más lluvioso de la serie histórica en nuestro país. El paso de cuatro borrascas dejó precipitaciones que superaron el 300 por ciento de lo normal en algunas zonas de España y Portugal.

En la provincia de Guadalajara existen dos localidades de apenas 50 habitantes que siguen sufriendo las consecuencias de ese temporal de lluvias. Se trata de Villares de Jadraque y Zarzuela de Jadraque, donde el agua destruyó el único puente que comunicaba ambos pueblos, dejándolos prácticamente incomunicados.

Desde entonces, la situación no ha cambiado y la frustración se ha apoderado de todos los vecinos. En declaraciones a Informativos Telecinco, Fidel Paredes, alcalde de Villares de Jadraque, y Miguel Ángel Moreno, regidor de Zarzuela de Jadraque, denuncian: "No les importamos, entre los dos pueblos somos 100 votos a lo sumo".

Al no haber puente, están obligados a dar un rodeo de casi 50 kilómetros para ir de un municipio a otro. Un trayecto que, antes del derrumbamiento, era de tan solo 5 kilómetros.

La caída del puente por donde pasa el camino vecinal hace ya más de seis meses ha generado una crisis en tres frentes: "Uno de comunicación, otro de seguridad y, por supuesto, de servicios", explica uno de los alcaldes en el vídeo difundido por la cadena televisiva.

Ambos alcaldes confiesan que tienen miedo a que ocurra un incendio y tengan que evacuar a los vecinos sabiendo que la ruta de escape más rápida ha desaparecido.

El sentimiento de abandono es total. "Estamos incomunicados, nos han cortado media vida", lamentan los vecinos. La desesperación ha llegado hasta tal punto que han incluso pedido "un puente al Ministerio de Defensa", afirma uno de ellos.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha elaboró una memoria técnica, pero al ser una vía municipal dictaron que deben ser los ayuntamientos quienes busquen la financiación para acometer la obra.

Emiliano García-Page anunció tras el temporal de lluvias que el ejecutivo regional iba a pedir la declaración de zona catastrófica para las zonas más afectadas. Además, la delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, aseguró poco después que el Gobierno nacional ya estaba preparando los expedientes para esta declaración.

Sin embargo, tras más de medio año, el puente "sigue en el suelo" por falta de fondos municipales y no ha sido declarado como zona catastrófica.

A este respecto, permanecen a la espera de esa "reunión prometida con Diputación y la Junta" para encontrar una solución definitiva para que los habitantes de Villares de Jadraque y Zarzuela de Jadraque no tengan que volver a sus hogares montaña a través.