CCOO denuncia el "colapso absoluto" de las unidades de reparto de Correos en Guadalajara: "Falta personal"

CCOO ha denunciado la "situación de colapso absoluto" que experimentan las unidades de reparto y de servicios Especiales de Correos en Guadalajara en el turno de tarde. Esto se debe a la "falta de personal y la acumulación masiva de notificaciones".

Según el sindicato, la Dirección de Correos ha optado por "impedir que el turno de mañana pueda sacar notificaciones, con el pretexto de evitar que el caos se traslade al turno de tarde".

"Esta decisión solo agrava el problema. Lo que en realidad está ocurriendo es que se bloquea el trabajo de los carteros y carteras y se retrasa aún más la prestación del servicio público", ha expresado.

Esta situación responde a un problema de fondo, "la falta de contratación y la ausencia de una planificación adecuada".

"Los trabajadores están siendo utilizados como tapadera para esconder una mala gestión. Se nos impide hacer nuestro trabajo y, al final, los perjudicados son tanto los carteros y las carteras como la ciudadanía que espera sus notificaciones", ha destacado.

"Soluciones inmediatas"

El sindicato ha exigido "soluciones inmediatas" como el "refuerzo de la plantilla de forma urgente, una planificación realista y ajustada a la carga de trabajo y el respeto a la labor de los profesionales de Correos, que día a día sostienen el servicio público a pesar de las dificultades".

"No se puede seguir ocultando el colapso, trasladando el problema de un turno a otro. Correos no puede seguir jugando con el tiempo y el esfuerzo de los carteros y carteras. Guadalajara merece un servicio postal digno y eficiente y la plantilla merece condiciones que les permitan prestarlo con garantías", ha sentenciado.