El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Guadalajara: 65 décimos premiados y 780.390 euros

La administración de Guadalajara que ha repartido el segundo premio de la Lotería Nacional.

La fortuna ha sonreído este sábado a Guadalajara. La Administración de Loterías número 9, ubicada en la calle Alamín 121, ha consignado íntegramente el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional.

El número agraciado, el 37284, está dotado con 120.000 euros a la serie y cada uno de los 65 décimos vendidos en este establecimiento se traduce en un premio de 12.000 euros para sus afortunados propietarios.

En total, la lluvia de dinero que deja en la capital guadalajareña asciende a 780.390 euros, tal y como ha informado la Delegación Comercial de Loterías y Apuestas del Estado en Guadalajara.

El primer premio, el 31885, ha tocado en Barcelona, Narón (Coruña), Los Ángeles (Cádiz), Arrasate (Guipúzcoa), Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Écija (Sevilla), Xátiva (Valencia), Algemesí (Valencia), Santurtzi (Vizcaya), Corrales del Vino (Zamora).

Estos han sido los números premiados en el sorteo de este sábado 20 de septiembre de 2025:

- Primer premio: 31885

- Segundo premio: 37284

- Cuatro cifras: 4541, 5011, 4544, 4772

- Tres cifras: 269, 457, 141, 561, 908, 455, 400, 773, 281 y 727

- Dos cifras: 74, 00, 43, 09, 97, 27, 76, 20, 49

- Reintegros: 5, 4 y 3