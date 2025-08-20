Paco Núñez exige el desdoblamiento de la CM-101: "Page lleva once años engañando a los vecinos"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado en rueda de prensa que el presidente de la Junta, Page, lleva once años incumpliendo promesas sobre inversiones necesarias para la región, entre ellas el desdoblamiento de la CM-101 entre Guadalajara y Fontanar.

La comparecencia ha tenido lugar en Guadalajara y ha contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, el presidente provincial del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, y el portavoz municipal del PP en Fontanar, Javier Vieco.

Núñez ha calificado la CM-101 como una infraestructura vital para el crecimiento económico de la provincia. La vía conecta Guadalajara con localidades industriales clave como Fontanar y Yunquera y soporta un alto volumen de tráfico pesado y de vehículos particulares.

Paco Núñez en rueda de prensa y la CM-101 de fondo

Según el dirigente popular, el desdoblamiento de esta carretera es fundamental no solo parar mejorar la seguridad vial, sino también para garantizar la eficiencia del transporte y el desarrollo logístico en toda la región.

Avance necesario

"El Corredor de Henares sigue creciendo y acogiendo nuevos proyectos industriales y logísticos, pero no podemos avanzar si la infraestructuras necesarias no están a la altura", ha afirmado Núñez.

En este sentido, ha recordado que la CM-101 es una de las carreteras más transitadas de la provincia, y que su mejora es esencial para que Guadalajara pueda consolidarse como un polo industrial competitivo.

Promesas rotas

El líder del PP ha insistido en que "aquello que se promete se debe cumplir". Núñez ha acusado directamente a Page de "mentir a los vecinos de Guadalajara durante más de una década", al no incluir el desdoblamiento de esta carretera en los presupuestos de la Junta.

Además, ha insistido y ha sentenciado "si en los próximos presupuestos autonómicos la CM-101 no cuenta con la partida económica necesaria, Page habrá engañado a los ciudadanos para siempre".

Núñez ha destacado que "ya no hay excusas" para retrasar la inversión y que es necesario que la carretera se incluya "de manera efectiva y verificable" en los próximos planes económicos de la Junta.

Mejoras

El presidente del PP ha subrayado que el desdoblamiento de la CM-101 "no es solo una cuestión política, sino una necesidad práctica para el desarrollo industrial y logístico de Guadalajara".

Una carretera más segura y eficiente permitirá una mejor conexión entre los polígonos industriales y facilitará el transporte de mercancías, lo que redundará en crecimiento económico, creación de empleo y mayor seguridad vial para todos los ciudadanos.