Guadalajara será una de las 23 capitales donde se verá el próximo eclipse solar total tras más de 100 años

Hace más de 100 años que desde España no es visible un eclipse solar total, el último tuvo lugar el 30 de agosto de 1905. Afortunadamente, los expertos han puesto fecha al próximo: el 12 de agosto de 2026, dentro de justo un año.

Guadalajara será una de las 23 capitales de provincia del país donde se podrá observar este fenómeno astronómico. Si nos perdemos este eclipse habrá que esperar hasta 2053 para ver otro desde España.

A este respecto, la Asociación de la Prensa de Guadalajara y la Agrupación Astronómica de Guadalajara (AstroGuada) han presentado el proyecto 'De 12 en 12 – Rumbo al Eclipse Total' que invita a la población de la provincia a disfrutar de este privilegio.

Evolución del eclipse en Guadalajara. Astroguada

"Es uno de los fenómenos más espectaculares que nos ofrece la naturaleza. En casi toda la comarca de Guadalajara se va a hacer de noche, mientras que en Madrid seguirá siendo de día", ha asegurado Antonio García-Blanco, presidente de AstroGuada.

Además de la capital, los cielos de las comarcas de la Sierra Norte, del señorío de Molina y del Alto Tajo serán un lugar privilegiado para seguir el evento astronómico que empezará a ser visible en el Polo Norte, después en Groenlandia, el Océano Atlántico, pasará por Islandia, de nuevo al Océano, hasta entrar en España.

La franja de totalidad (donde la luna oscurece por completo el disco solar) en la península ibérica se extenderá desde el noroeste hasta el levante y acabará tras sobrepasar el archipiélago balear.

Franja de totalidad del próximo eclipse solar total. Astroguada

El eclipse coincide en fecha con el pico máximo de las Perseidas (lluvia de estrellas) más conocida: las Perseidas. Será necesario e imprescindible adquirir unas gafas especiales que cumplan la norma ISO, debe estar indicado el siguiente código: ISO 12312-2:2015.

Dos eclipses más en 2027 y 2028

En los años posteriores, disfrutaremos de otros dos eclipses solares: El 2 de agosto de 2027 que tendrá una duración de casi siete minutos y será visible desde la costa sur andaluza, Ceuta y Melilla y las Islas Canarias; y el 2 de enero de 2028 cuya franja de totalidad atravesará España de suroeste a noreste.

En julio de 2023, la Comisión Nacional de Astronomía creó la Comisión Nacional del Eclipse (CNE) con el objetivo de coordinar las actividades relacionadas con este trío de eclipses solares que atravesarán España en 2026, 2027 y 2028.