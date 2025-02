El PSOE abandona el pleno en Guadalajara y pide al PP que rompa con Vox por "negar la violencia machista"

El PSOE de Guadalajara ha abandonado este viernes el salón de plenos del Ayuntamiento en señal de protesta a la alcaldesa, la 'popular' Ana Guarinos, por "blanquear a Vox" tras no apoyar la declaración institucional sobre el Día de la Mujer.

Así lo ha informado el concejal socialista y exalcalde, Alberto Rojo, que ha señalado que "no puede haber un gobierno en la ciudad con un partido que niega la violencia machista y la desigualdad entre mujeres y hombres". Por este motivo, ha pedido a la regidora que rompa el pacto con "sus socios de la ultraderecha".

"Hemos abandonado el pleno en señal de protesta a Ana Guarinos por blanquear a Vox, una fuerza negacionista de la desigualdad, un partido que a no es capaz de apoyar una declaración institucional sobre el 8M. Y yo me pregunto, ¿va a permitir la alcaldesa que apliquen la motosierra en Guadalajara?", ha indicado Rojo.

El edil ha subrayado que el momento actual es "extremadamente crítico" y que "Guarinos tiene que decidir si está del lado de las mujeres o del lado de quien niega la desigualdad".

Una moción para romper el pacto

El Grupo Socialista ha registrado este jueves una moción de urgencia exigiendo a Guarinos que rompa con Vox, "un partido que en los últimos días ha votado en contra de un gran Pacto de Estado contra la violencia de género, el único partido que se ha desmarcado, dando la espalda al conjunto de las mujeres y traicionando a las víctimas de la violencia machista, incluyendo a sus hijas e hijos", ha añadido Rojo.



El exalcalde de Guadalajara ha considerado que "no se puede estar apoyando este pacto mientras se tiene a un partido como Vox dentro de los gobiernos, condicionando cada una de las decisiones".



Ha calificado como "gravísimo" que el pleno de este viernes no haya podido sacar adelante una declaración institucional sobre el 8M defendiendo la igualdad entre mujeres y hombres porque Vox "no ha permitido que se lleve a cabo una declaración institucional".