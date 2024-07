La alcaldesa Guarinos sale al paso de la broma de David Broncano y Maná sobre Guadalajara en La Resistencia

El grupo mexicano Maná con David Broncano en el último programa de La Resistencia. Foto: Movistar Plus+

El popular presentador David Broncano acaba de despedir la temporada de "La Resistencia" con un sueño cumplido: entrevistar a la legendaria banda mexicana Maná, actualmente de gira por España.

Tratándose de México y España, Broncano no pudo evitar el comentario fácil de insinuar una comparación entre la Guadalajara mexicana y la española, barriendo en contra de casa: "El Guadalajara español... es duro, ¡eh!", dijo Broncano entre bromas. Los integrantes de Maná no entraron al trapo pero contaron que, cuando empezaban, mucha gente pensó que eran de Guadalajara en España, y no mexicanos.

El momento televisivo no tuvo mayor importancia, pero la alcaldesa de Guadalajara, la popular Ana Guarinos, ha querido salir al paso en un tuit en la red social X, aunque en buen tono y tomándoselo con humor. De hecho, recoge en su tuit el vídeo con el momento concreto de la entrevista en el que se habla de Guadalajara.

👋🏻 ¡Saludos a @manaoficial de Guadalajara de España!



Estáis más que invitados a visitar Guadalajara, una ciudad dinámica y moderna, pero con mucha historia. Tenemos mucho por visitar y mucho por descubrir.



Cuando queráis, @LaResistencia, os lo enseñamos a vosotros también! 😉 https://t.co/QvQbS5bVRs — Ana Guarinos López (@AnaGuarinos) July 6, 2024

"¡Saludos a Maná de Guadalajara de España!", afirma Guarinos, invitando al mítico grupo a visitar esta capital castellano-manchega. "Estáis más que invitados a visitar Guadalajara, una ciudad dinámica y moderna, pero con mucha historia. Tenemos mucho por visitar y mucho por descubrir", dice la alcaldesa, que extiende también su invitación a "La Resistencia".

No es la primera vez

No es la primera vez que hay polémica en el programa de Broncano en torno a Guadalajara. En mayo de 2022, la saltadora de longitud Fátima Diame (Valencia, 1996) se enfrentó a una de sus primeras entrevistas televisivas y lo hizo con polémica por la forma tan poco cariñosa con la que habló de Guadalajara, ciudad a la que se había trasladado para comenzar sus entrenamientos.

La española, que se convirtió en olímpica durante su participación en los Juegos de Tokio 2020, mostró su gran espontaneidad ante las siempre imprevisibles preguntas de David Broncano, pero no estuvo hábil cuando el presentador le pidió a la joven que dijese algo sobre la ciudad en la que reside desde septiembre de 2021. "No tiene nada. Solo tiene personas mayores", respondió Diame sin pensárselo dos veces y metiéndose en un jardín que provocó las carcajadas del público.

En ese mismo instante, Broncano ya vio la que se le podía venir encima a la deportista y le hizo una propuesta: "A ver, te voy a hacer un favor. Como tienes que volver a Guadalajara, esto lo cortamos y ahora dices que es la hostia. Es que si no la gente se va a enfadar".

Pero la cosa solo fue a peor porque en el plató había dos chicas de la localidad guadalajareña de Sacedón que acabaron de estropearlo todo. "¿Qué puede decir Fátima de Guadalajara, que lleva poco tiempo y no lo conoce", les preguntó el presentador. "Razón no le falta. No hay nada", respondió ni corta ni perezosa una de ellas desde su asiento, mientras que Diame seguía riendo en el escenario y ratificaba su teoría con un "¿Ves, ves?".

Como era de esperar y ya se olió Broncano, las palabras de la saltadora olímpica española no sentaron nada bien a una buena parte de los vecinos de Guadalajara, que así lo han hicieron saber insistentemente a través de las redes sociales.