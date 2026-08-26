Muere a los 62 años José Enrique Navarro, histórico alcalde del PSOE en la provincia de Cuenca

El PSOE de Cuenca ha informado a través de sus redes sociales del fallecimiento a los 62 años de José Enrique Navarro Monteagudo, alcalde de Ledaña entre 2003 y 2015. Las exequias tendrán lugar este miércoles a las 18.30 horas.

Navarro también fue diputado provincial y durante su etapa en esta institución estuvo al frente del Patronato de Promoción Económica, organismo autónomo ya extinto que se encargaba de políticas de impulso económico como la organización de ferias.

El Ayuntamiento de Ledaña también ha emitido un comunicado agradeciendo "su responsabilidad de representar y trabajar por el pueblo y por el bienestar de sus vecinos y vecinas durante 12 años".

"Una etapa de dedicación a la vida pública y al servicio de Ledaña que forma parte de la historia reciente de nuestro municipio", ha expresado el Consistorio, que ha trasladado su apoyo a familiares, amigos y a todas las personas que compartieron con él su vida y su trayectoria.

Condolencias

También han mostrado sus condolencias algunos representantes políticos como el diputado regional y vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que lo ha recordado como "una persona comprometida con su pueblo".

Ha sido siempre una persona comprometida con su pueblo, Ledaña, del que fue alcalde entre 2003 y 2015. Labor que compatibilizó con responsabilidades en @DipuCuenca.



Mi más sentido pésame a toda su familia.



DEP José Enrique Navarro, compañero. @PSOE_Cuenca pic.twitter.com/LzCNM5ndmM — José Luis Martínez (@Guijarrojl) August 26, 2026

"Descanse en paz José Enrique Navarro, compañero", ha expresado.